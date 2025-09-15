-

ヘルムホルツ・ミュンヘンとパース・バイオサイエンシズのGigaLab、世界最大規模となるヒト肺組織の摂動細胞アトラスを作成

研究者らは、細胞回路メカニズムを解明し、AIを活用した肺に関する基礎研究を促進するデータセットの作成を目指す

ミュンヘン＆シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヘルムホルツ・ミュンヘンとパース・バイオサイエンシズは、パース・バイオサイエンシズのGigaLabプラットフォームを活用し、世界最大規模の肺疾患摂動細胞アトラスを作成するための戦略的提携を発表しました。この研究では、正常対照群のドナー肺から採取したヒト肺組織片培養モデルと、慢性肺疾患患者の組織片を用いて、900種類の薬理学的介入に対する細胞の疾患ごとの反応を評価することで、肺の健康と疾患における新たな標的と細胞回路の特定を目指します。

ヘルムホルツ・ミュンヘンの精密再生医療研究ユニットのディレクターであり、肺機能と疾患に関する研究の第一人者であるヘルベルト・シラーが、この野心的な取り組みを主導します。

シラーは、「ヒトの肺組織において、単一細胞レベルでの薬物治療の効果を大規模に直接測定することは、肺組織の再生を促進する戦略の発見に役立ち、将来の標的併用療法につながる可能性があります」と述べています。

ヘルムホルツ・ミュンヘンのコンピュテーショナル・ヘルス・センターを率いるファビアン・タイスは、「細胞および組織生物学の基礎的なAIモデルを構築するには、より高品質な変動データが緊急で求められています。このような複雑な薬物摂動データセットは、肺の健康と疾患における遺伝子制御の理解に向けた大幅な進歩を可能にするでしょう」と付け加えています。

この取り組みは、大規模な単一細胞RNAシーケンシングデータセットを生成するために特別に設計された最先端施設であるパースのGigaLabで実施されます。パースのEvercode技術を活用することで、GigaLabは卓越した品質の大規模な単一細胞データセットを迅速に生成できます。

パース・バイオサイエンシズの共同創設者兼最高技術責任者であるチャーリー・ロコは、「GigaLabによって、研究者は漸進的な発見の段階を越えることができます。ヘルムホルツ・ミュンヘンとの提携は、単一細胞ゲノミクスにおけるビジョンとスケールが肺疾患のメカニズムの解明とより優れた治療法への道を加速させることを示しています」と述べています。

パース・バイオサイエンシズについて

パース・バイオサイエンシズは、人々の健康と科学研究の進歩を加速させることを使命として世界的に活動するライフサイエンス企業です。研究者が、今までにない規模と容易さでシングルセル・シーケンシングを行えるよう支援しています。その先駆的なアプローチが、がん治療、組織の修復、幹細胞治療、腎臓および肝臓疾患、脳の発達、免疫システムといった分野での画期的な発見を可能にしています。

パースは、共同創設者のアレックス・ローゼンバーグとチャールズ・ロコにより、ワシントン大学で開発されたテクノロジーで1億ドルを超える資金を調達し、現在その技術は、世界中で約3000の顧客に使用されています。その製品ポートフォリオは拡大を続けており、Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select、およびデータ分析ソリューションであるTrailmaker™が含まれます。

パース・バイオサイエンシズは最近、シアトルの活気あるサウスレイクユニオン地区で拡張を行い、新本社と最先端の研究所を構えました。詳細情報については、 https://www.parsebiosciences.com/ をご覧ください。

ミュンヘン・ヘルムホルツについて

ミュンヘン・ヘルムホルツは、世界有数の生物医学研究センターです。その使命は、急速に変化する世界において、より良い健康に向けた画期的な解決策を開発することです。学際的な研究チームは、環境に起因する疾患、特に糖尿病、肥満、アレルギー、慢性肺疾患の治療と予防に焦点を当てています。人工知能と生物工学の力で、研究者たちは患者への還元を加速させています。ミュンヘン・ヘルムホルツは約2500人の従業員を擁し、ミュンヘンとノイエルベルクに本部を置いています。ヘルムホルツ協会のメンバーであり、43000人以上の従業員と18の研究センターを擁するドイツ最大の科学組織です。ミュンヘン・ヘルムホルツ（Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH）の詳細は、 www.helmholtz-munich.de/en をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

神経変性疾患研究の可能性を広げるパースの神経細胞経路に関する研究マップ

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- シングルセル・シーケンシングのソリューションへのアクセス性とスケーラビリティをリードするパース・バイオサイエンシズは革新的な研究がサイエンス誌に掲載されたことを本日発表しました。この研究は、パースのシングルセルテクノロジーを用いてシグナル伝達経路がどのようにして多様な神経細胞サブタイプの形成を促進するのかを明らかにするものです。この研究は、特定のシグナルを細胞運命の結果に結びつけることで、定義された細胞タイプをin vitroで生成することを目的とし、ヒトの生物学、疾患、および治療開発に広い関連性を持つ強力な枠組みを提供します。 チューリッヒ工科大学のQuantitative Development Biology Labの責任者であるBarbara Treutlein博士と、ロシュのInstitute of Human BiologyのグループリーダーであるGray Camp博士が実験を主導しました。 研究チームは、70万個の細胞に480種類のモルフォゲンを投与するという画期的にデザインされたスクリーニング・ア...

ヴァンダービルトがパース・バイオサイエンシズのギガラボを採用、麻疹・おたふく風邪・風疹に対する初期中和抗体のアトラスを作成

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヴァンダービルト大学医療センターとパース・バイオサイエンシズは、麻疹、おたふく風邪、風疹に対する中和抗体の形成に重要な初期免疫細胞クロノタイプである形質芽細胞の多様性を理解するため、単一細胞アトラスを作成する戦略的協業を発表しました。この取り組みは、ワクチンによる中和抗体の形成を最も包括的に理解し、これらの感染因子に対して優勢かつ有効な抗体を特定することを目的としています。 この大規模免疫細胞研究の開発は、ヴァンダービルト大学抗体治療センターのセンター長であるジェームズ・クロウ博士が主導します。 クロウ博士は「この協業により、これまでで最大規模の中和形質芽細胞の単一細胞アトラスを作成することが可能になります」と述べています。「数千万ものB細胞受容体をシーケンスしマッピングすることで、最も強力な抗体系統を明らかにし、抗体の発見を加速させ、ワクチン設計にも役立てることができます。また、これらの知見によって、新たに出現する感染症の脅威への対応や、既存の予防接種戦略の最適化を進める上で大きな強みが得られます。」 パースの...

パース・バイオサイエンシズの「ギガラボ」が、マウント・サイナイ研究者によるアルツハイマー病およびパーキンソン病の最大規模シングルセル・データセット生成を支援へ

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- パース・バイオサイエンシズは、アルツハイマー病およびパーキンソン病患者の細胞における選択的スプライシング現象の理解を目的とした、世界最大級のシングルセル・データセットの作成において、マウント・サイナイ・アイカーン医科大学の研究者を支援する取り組みを発表しました。この研究の初期段階では、神経変性疾患の患者から採取された1000以上の末梢血単核球（PBMC）サンプルに由来する1000万個以上におよぶ細胞のトランスクリプトーム・プロファイルが解析されます。この解析によって蓄積されるデータは、これらの疾患の理解、検出、治療の方法を大きく変え得る発見の基盤となります。 この研究の主導者であり、マウント・サイナイの機能ゲノミクス研究室主任研究員およびロナルド・M・ローブ・アルツハイマー病センターの主要メンバーであるTowfique Raj博士は、次のように述べています。「神経変性疾患に関するこれまでの研究は、疾患の診断に関わるゲノムの基盤に焦点を当ててきましたが、病理や疾患の進行をさらに促進する可能性のある転写後の現象に注目...
Back to Newsroom