Jumpmind宣布獲得Lone View Capital的策略投資

俄亥俄州哥倫布和洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的創新零售技術解決方案供應商Jumpmind今日宣布，專注於技術和軟體投資的成長型私人股權公司Lone View Capital (“Lone View”)已對其進行策略投資，收購了該公司的控股權。

Jumpmind成立於2008年，最近在Forrester Wave™服務點解決方案報告（2024年第四季）中被評為「領導者」。該公司的旗艦產品Jumpmind Commerce是一個雲端原生、以微服務為基礎的服務點平台，使零售商能夠統一數位和店內體驗，簡化結帳流程，並提供更加個人化的客戶互動。該平台受到全球頂尖零售商的信賴，支援裝置獨立性、快速部署和高度可設定的客戶旅程，使企業能夠在當今動態的零售環境中快速適應。Jumpmind在2025年RetailTech突破獎評選中榮膺「年度POS解決方案」。

除了零售商務平台，Jumpmind還提供用於即時資料整合和同步的企業級工具——SymmetricDS和Metl。這些工具在全球各行各業被廣泛使用，可提供保持關鍵業務持續運行所需的韌性。

Lone View Capital合夥人Doug Ceto表示：「Jumpmind已成為北美、歐洲和亞洲頂尖零售商值得信賴的合作夥伴，其與硬體無關的雲端平台為傳統系統提供了差異化的替代方案。我們欣然與Joe和Jumpmind團隊合作，在現有動力的基礎上繼續發展，擴大他們的影響力，並協助他們成長為零售軟體領域的下一個領導者。」

投資完成後，Jumpmind執行長Joe Corbin將留任並繼續指導公司的發展。

Jumpmind執行長Joe Corbin表示：「Lone View在軟體和技術領域擁有深厚的專業知識，並且在擴大企業規模方面具有良好的記錄，我們很高興能與他們合作。這筆投資使我們能夠加快產品路線圖的推進，深化客戶關係，並繼續提供改變零售體驗的創新軟體。」

ScaleView Partners擔任Jumpmind的獨家財務顧問。Harris Williams擔任Lone View的財務顧問。Massumi + Consoli擔任Lone View的法律顧問。

關於Jumpmind

Jumpmind是首屈一指的創新零售技術解決方案供應商。我們的雲端原生行動服務點平台使零售商能夠簡化營運、提升客戶體驗並實現永續成長。憑藉適用於未來需求的架構以及對於為客戶提供卓越價值的專注，Jumpmind致力於塑造零售技術的未來。Jumpmind為越來越多的頂尖零售商提供富有靈感的店內體驗，包括American Eagle Outfitters、Build-A-Bear Workshop、DTLR、Petco、Reitmans Canada Ltd.、Shoe Palace、The Paper Store、Landmark Group和The Vitamin Shoppe。如欲瞭解更多關於Jumpmind的資訊，請造訪www.jumpmind.com。

關於Lone View Capital

Lone View Capital是一家專注於技術生態系統投資的成長型私人股權公司。其團隊由投資人和營運人員組成，他們利用深厚的領域專業知識，協助傑出的管理團隊建構、轉型和發展市場頂尖企業。該公司總部位於加州洛杉磯。如欲瞭解更多關於Lone View的投資策略和模式的資訊，請造訪https://loneviewcap.com/

