-

GlobalPlatform guiderà la prossima fase di crescita per PSA Certified, accelerando l'adozione della sicurezza

Fondata da Arm e da partner del settore, PSA Certified continuerà ad evolversi sotto la governance di GlobalPlatform come standard globale affidabile per dispositivi connessi sicuri

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform ha annunciato oggi che assumerà la governance di PSA Certified, lo schema di certificazione globale della sicurezza lanciato da Arm e dai principali partner nel 2019. In questa prossima fase di crescita, GlobalPlatform—l'organizzazione globale degli standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri—promuoverà un'ulteriore collaborazione, una partecipazione più ampia nel settore e un maggiore allineamento normativo per PSA Certified.

Dal suo lancio, PSA Certified è diventata una struttura adottata a livello mondiale che aiuta i produttori e gli sviluppatori a realizzare prodotti connessi sicuri basati su una Root of Trust. (Radice di fiducia).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni per i media, contattare:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing
+44 7980 913928

Industry:

GlobalPlatform

Details
Headquarters: Redwood City, California
CEO: Ana Lattibeaudiere
Employees: 2
Organization: NON
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Per ulteriori informazioni per i media, contattare:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing
+44 7980 913928

More News From GlobalPlatform

Riassunto: Stellantis collabora con GlobalPlatform per un ulteriore sviluppo degli standard di cybersecurity globali in ambito automobilistico

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Stellantis è l'ultimo importante OEM automobilistico ad aderire a GlobalPlatform, per contribuire ad accelerare la collaborazione tra settori nell'ambito della standardizzazione della sicurezza informatica per i veicoli software-defined (SDV). Stellantis, l'azienda che comprende 14 marchi automobilistici iconici, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot e Vauxhall, ha aderito a GlobalPlatform per promuovere l'allineamento delle sue tecnolog...

Riassunto: SESIP apre la strada ai produttori IoT per soddisfare le nuove regole europee in materia di sicurezza informatica

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform chiede ai produttori di dispositivi e componenti connessi di adottare la sua metodologia SESIP (Security Evaluation Standard for IOT Platforms) per dimostrare conformità alla nuova legge sulla ciberresilienza (CRA) dell'UE, che entrerà in vigore questo mese. La CRA desidera rafforzare e armonizzare la sicurezza informatica in tutta l'UE, creando un nuovo quadro giuridico per tutti i prodotti che si connettono a Internet. Il testo origina...

Riassunto: GlobalPlatform offre un quadro di riferimento per la sicurezza per il lancio dello storico ecosistema per il portafoglio dell'identità digitale europea

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform, lo standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri, sta dando impulso alle azioni per fornire supporto a un portafoglio per l'identità digitale europea (EUDI) scalabile, introducendo nuove soluzioni per aiutare gli Stati membri dell'UE e i venditori di smartphone a implementare senza problemi lo schema del portafoglio di identità digitale (eID Wallet) a livello europeo. Per promuovere un'ampia adozione dei portafogli per l'identi...
Back to Newsroom