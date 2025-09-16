Jumpmind annonce un investissement stratégique de Lone View Capital

COLUMBUS, Ohio et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Jumpmind, l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour le commerce de détail, a annoncé aujourd’hui que Lone View Capital (« Lone View »), une société de capital-investissement axée sur la croissance et spécialisée dans les investissements dans les technologies et les logiciels, a réalisé un investissement stratégique en acquérant une participation majoritaire dans la société.

Fondée en 2008, Jumpmind a récemment été reconnue comme leader dans le classement Forrester Wave™ for Point of Service Solutions (T4 2024). Le produit phare de la société, Jumpmind Commerce, est une plateforme de point de service basée sur le cloud et sur des microservices qui permet aux détaillants d’unifier les expériences numériques et en magasin, d’harmoniser le passage en caisse et d’offrir des interactions plus personnalisées avec les clients. Reconnue par les principaux détaillants du monde entier, cette plateforme prend en charge l’indépendance des appareils, un déploiement rapide et des parcours clients hautement configurables, permettant ainsi aux entreprises de s’adapter rapidement au paysage dynamique du commerce de détail actuel. Jumpmind a été nommée Solution POS de l’année lors des 2025 RetailTech Breakthrough Awards.

En plus de sa plateforme de commerce de détail, Jumpmind propose SymmetricDS et Metl, des outils de niveau entreprise pour l’intégration et la synchronisation des données en temps réel. Utilisés dans tous les secteurs à travers le monde, ils offrent la résilience nécessaire pour assurer le fonctionnement ininterrompu des opérations critiques.

« Jumpmind s’est imposé comme un partenaire de confiance des principaux détaillants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, grâce à une plateforme cloud et indépendante du matériel qui offre une alternative différenciée aux systèmes traditionnels », déclare Doug Ceto, partenaire chez Lone View Capital. « Nous sommes ravis de nous associer à Joe et à l’équipe de Jumpmind pour tirer parti de cette dynamique, étendre leur portée et les aider à devenir le prochain leader des logiciels de vente au détail. »

À la suite de cet investissement, Joe Corbin, directeur général de Jumpmind, conservera son poste et continuera à diriger la croissance de l’entreprise.

« Lone View apporte une expertise approfondie dans le domaine des logiciels et des technologies, ainsi qu’une solide expérience dans le développement d’entreprises, et nous sommes ravis de nous associer à eux », déclare Joe Corbin, directeur général de Jumpmind. « Cet investissement nous permet d’accélérer notre feuille de route produit, d’approfondir nos relations avec nos clients et de continuer à fournir des logiciels innovants qui transforment l’expérience de vente au détail. »

ScaleView Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Jumpmind. Harris Williams a agi en tant que conseiller financier de Lone View. Massumi + Consoli a agi en tant que conseiller juridique de Lone View.

À propos de Jumpmind

Jumpmind est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour le commerce de détail. Notre plateforme mobile basée sur le cloud permet aux détaillants d’harmoniser leurs opérations, d’améliorer l’expérience client et d’atteindre une croissance durable. Grâce à une architecture évolutive et à sa volonté d’offrir une valeur exceptionnelle à ses clients, Jumpmind s’engage à façonner l’avenir de la technologie de vente au détail. Jumpmind offre des expériences en magasin inspirantes à un nombre croissant de détaillants de premier plan, notamment American Eagle Outfitters, Build-A-Bear Workshop, DTLR, Petco, Reitmans Canada Ltd., Shoe Palace, The Paper Store, Landmark Group et The Vitamin Shoppe. Pour en savoir plus sur Jumpmind, rendez-vous sur www.jumpmind.com.

À propos de Lone View Capital

Lone View Capital est une société de capital-investissement axée sur la croissance qui investit dans l’écosystème technologique. Son équipe est composée d’investisseurs et d’opérateurs qui mettent à profit leur expertise approfondie du domaine pour aider des équipes de direction exceptionnelles à créer, transformer et développer des entreprises leaders sur le marché. La société est basée à Los Angeles, en Californie. Pour plus d’informations sur la stratégie et le modèle d’investissement de Lone View, rendez-vous sur https://loneviewcap.com/

