Jumpmind anuncia inversión estratégica de Lone View Capital

COLUMBUS, Ohio y LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Jumpmind, proveedor líder de soluciones innovadoras de tecnología minorista, anunció hoy que Lone View Capital (“Lone View”), una firma de capital privado orientada al crecimiento centrada en inversiones en tecnología y software, ha realizado una inversión estratégica, adquiriendo una participación con poder de control en la empresa.

Fundada en 2008, Jumpmind fue reconocida recientemente como Líder en Forrester Wave™ para Soluciones de Punto de Servicio (POS) (T4 2024). Su producto estrella, Jumpmind Commerce, es una plataforma de punto de servicio nativa de la nube y basada en microservicios que permite a los minoristas unificar las experiencias digitales y en tienda física, optimizar el proceso de pagos y ofrecer interacciones más personalizadas con el cliente. La plataforma, que cuenta con el apoyo de los principales minoristas de todo el mundo, ofrece independencia de dispositivos, una implementación rápida y recorridos del cliente altamente configurables, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente al dinámico panorama minorista actual. Jumpmind fue nombrada Solución de POS del Año en los Premios RetailTech Breakthrough 2025.

Además de su plataforma de comercio minorista, Jumpmind ofrece SymmetricDS y Metl, herramientas empresariales para la integración y sincronización de datos en tiempo real. Utilizadas en sectores de todo el mundo, ofrecen la resiliencia necesaria para mantener las operaciones críticas en funcionamiento y sin interrupciones.

“Jumpmind se ha consolidado como socio de confianza de los principales minoristas de Norteamérica, Europa y Asia, con una plataforma en la nube e independiente del hardware que ofrece una alternativa diferenciada a los sistemas tradicionales”, comentó Doug Ceto, socio de Lone View Capital. “Nos entusiasma asociarnos con Joe y el equipo de Jumpmind para aprovechar este impulso, ampliar su alcance y ayudarles a convertirse en el próximo líder en software para minoristas”.

Tras la inversión, el CEO de Jumpmind, Joe Corbin, permanecerá en su cargo y seguirá guiando el crecimiento de la empresa.

“Lone View aporta una amplia experiencia en software y tecnología, además de una sólida trayectoria en el crecimiento de negocios, y nos entusiasma asociarnos con ellos”, explicó Joe Corbin, CEO de Jumpmind. “Esta inversión nos permite acelerar nuestra hoja de ruta de productos, fortalecer las relaciones con los clientes y seguir ofreciendo software innovador que transforme la experiencia minorista”.

ScaleView Partners actuó como asesor financiero exclusivo de Jumpmind. Harris Williams actuó como asesor financiero de Lone View. Massumi + Consoli actuó como asesor legal de Lone View.

Acerca de Jumpmind

Jumpmind es un proveedor líder de soluciones tecnológicas innovadoras para el comercio minorista. Nuestra plataforma móvil de punto de servicio nativa de la nube permite a los minoristas optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia del cliente y lograr un crecimiento sostenible. Con una arquitectura pensada para el futuro y enfoque en ofrecer valor excepcional a nuestros clientes, Jumpmind se compromete a definir el futuro de la tecnología para el comercio minorista. Jumpmind impulsa experiencias en tienda inspiradoras para una lista creciente de minoristas líderes, como American Eagle Outfitters, Build-A-Bear Workshop, DTLR, Petco, Reitmans Canada Ltd., Shoe Palace, The Paper Store, Landmark Group y The Vitamin Shoppe. Obtenga más información sobre Jumpmind en www.jumpmind.com.

Acerca de Lone View Capital

Lone View Capital es una firma de capital privado orientada al crecimiento que invierte en el ecosistema tecnológico. Su equipo está compuesto por inversores y operadores que aprovechan su amplia experiencia en el sector para ayudar a equipos directivos excepcionales a crear, transformar y hacer crecer negocios líderes en el mercado. La firma tiene su sede en Los Ángeles, California. Para ver más información sobre la estrategia y el modelo de inversión de Lone View, visite https://loneviewcap.com/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.