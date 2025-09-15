AmTrust Financial Services y Blackstone Credit & Insurance realizan un acuerdo estratégico en torno a las agencias de suscripción y las compañías de servicios de AmTrust

Esta operación estratégica explota el potencial de AmTrust y permite que las actividades globales de sus agencias de suscripción y servicios crezcan a un ritmo acelerado

El presidente de AmTrust, Adam Karkowsky, dejará el cargo para convertirse en presidente y director ejecutivo de la nueva plataforma multinacional de agencias de suscripción