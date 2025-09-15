Helmholtz Munich et le GigaLab de Parse Biosciences vont créer le plus grand atlas mondial des perturbations des tissus pulmonaires humains

MUNICH et SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Helmholtz Munich et Parse Biosciences ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique visant à créer le plus vaste atlas mondial des perturbations liées aux maladies pulmonaires, alimenté par la plateforme GigaLab de Parse Biosciences. En utilisant un modèle de culture de tranches de tissu pulmonaire humain ex vivo provenant de poumons normaux de donneurs témoins ainsi que des tissus pulmonaires d’explants de patients atteints de maladies pulmonaires chroniques, l’étude vise à identifier de nouvelles cibles et de nouveaux circuits cellulaires dans le cadre de la santé et des maladies pulmonaires en caractérisant les réponses spécifiques selon les maladies des cellules à 900 interventions pharmacologiques.

Le professeur Herbert Schiller, directeur de l’Unité de recherche en médecine régénérative de précision de Helmholtz Munich et chercheur de premier plan en biologie et maladies pulmonaires, dirigera cette initiative ambitieuse.

« Mesurer à grande échelle les effets des traitements médicamenteux sur une cellule pulmonaire humaine directement dans le tissu pulmonaire nous aidera à trouver des stratégies pour améliorer la régénération des tissus pulmonaires, ce qui pourrait conduire à des thérapies combinées ciblées de nouvelle génération », a déclaré le professeur Schiller.

Le professeur Fabian Theis, qui dirige le Centre de santé computationnelle de Helmholtz Munich, a ajouté : « Pour construire des modèles fondamentaux basés sur l’IA de la biologie cellulaire et tissulaire, nous avons un besoin urgent de davantage de données de haute qualité sur les perturbations. Un ensemble de données aussi complexe portant sur la perturbation médicamenteuse permettra des progrès significatifs dans la compréhension de la régulation génétique dans la santé et les maladies pulmonaires. »

Cette initiative sera menée par le GigaLab de Parse, une installation de pointe spécialement conçue pour la génération d’ensembles de données massifs de séquençage de cellule unique pour l’analyse ARN. S’appuyant sur la chimie Evercode de Parse, le GigaLab produit rapidement de grands ensembles de données sur des cellules uniques d’une qualité exceptionnelle.

« Avec le GigaLab, nous permettons aux chercheurs d’aller au-delà des découvertes incrémentielles », a déclaré Charlie Roco, PhD, cofondateur et directeur technique de Parse Biosciences. « Notre collaboration avec Helmholtz Munich démontre comment la vision et l’échelle de la génomique de cellule unique peuvent permettre d’aboutir à des découvertes biologiques et d’accélérer la recherche de traitements plus efficaces. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice développée à l’université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse Biosciences a levé plus de 100 millions USD et est utilisée par environ 3 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en expansion comprend Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select et une solution pour l’analyse avancée des données, Trailmaker™.

Parse Biosciences est basé dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où la société a récemment établi son nouveau siège et ouvert un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parsebiosciences.com/.

À propos de Helmholtz Munich

Helmholtz Munich est un centre de recherche biomédicale de premier plan. Sa mission est de développer des solutions révolutionnaires pour une meilleure santé dans un monde en constante évolution. Ses équipes de recherche interdisciplinaires se focalisent sur les maladies déclenchées par des facteurs environnementaux. Il s’agit plus précisément de la thérapie et de la prévention du diabète, de l’obésité, des allergies et des maladies pulmonaires chroniques. Grâce à la puissance de l’intelligence artificielle et du génie biologique, les chercheurs accélèrent le transfert des découvertes vers les patients. Helmholtz Munich compte environ 2 500 employés et son siège est situé à Munich/Neuherberg. L’institut est membre de l’association Helmholtz, la plus grande organisation scientifique d’Allemagne, qui regroupe plus de 43 000 employés et 18 centres de recherche. En savoir plus sur Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH): www.helmholtz-munich.de/en

