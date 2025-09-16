Jumpmind宣布获得Lone View Capital的战略投资

俄亥俄州哥伦布和洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的创新零售技术解决方案提供商Jumpmind今日宣布，专注于技术和软件投资的成长型私募股权公司Lone View Capital (“Lone View”)已对其进行战略投资，收购了该公司的控股权。

Jumpmind成立于2008年，最近在Forrester Wave™服务点解决方案报告（2024年第四季度）中被评为“领导者”。该公司的旗舰产品Jumpmind Commerce是一个云原生、基于微服务的服务点平台，使零售商能够统一数字和店内体验，简化结账流程，并提供更加个性化的客户互动。该平台受到全球领先零售商的信赖，支持设备独立性、快速部署和高度可配置的客户旅程，使企业能够在当今动态的零售环境中快速适应。Jumpmind在2025年RetailTech突破奖评选中荣膺“年度POS解决方案”。

除了零售商务平台，Jumpmind还提供用于实时数据集成和同步的企业级工具——SymmetricDS和Metl。这些工具在全球各行业中被广泛使用，可提供保持关键业务持续运行所需的弹性。

Lone View Capital合伙人Doug Ceto表示：“Jumpmind已成为北美、欧洲和亚洲领先零售商值得信赖的合作伙伴，其与硬件无关的云平台为传统系统提供了差异化的替代方案。我们很高兴能与Joe和Jumpmind团队合作，在现有势头的基础上继续发展，扩大他们的影响力，并帮助他们成长为零售软件领域的下一个领导者。”

投资完成后，Jumpmind首席执行官Joe Corbin将留任并继续指导公司的发展。

Jumpmind首席执行官Joe Corbin表示：“Lone View在软件和技术领域拥有深厚的专业知识，并且在扩大企业规模方面有着良好的记录，我们很高兴能与他们合作。这笔投资使我们能够加快产品路线图的推进，深化客户关系，并继续提供改变零售体验的创新软件。”

ScaleView Partners担任Jumpmind的独家财务顾问。Harris Williams担任Lone View的财务顾问。Massumi + Consoli担任Lone View的法律顾问。

关于Jumpmind

Jumpmind是创新零售技术解决方案的领先提供商。我们的云原生移动服务点平台使零售商能够简化运营、提升客户体验并实现可持续增长。凭借面向未来的架构以及对于为客户提供卓越价值的专注，Jumpmind致力于塑造零售技术的未来。Jumpmind为越来越多的领先零售商提供富有灵感的店内体验，包括American Eagle Outfitters、Build-A-Bear Workshop、DTLR、Petco、Reitmans Canada Ltd.、Shoe Palace、The Paper Store、Landmark Group和The Vitamin Shoppe。如需了解更多关于Jumpmind的信息，请访问www.jumpmind.com。

关于Lone View Capital

Lone View Capital是一家专注于技术生态系统投资的成长型私募股权公司。其团队由投资者和运营人员组成，他们利用深厚的领域专业知识，帮助杰出的管理团队构建、转型和发展市场领先的企业。该公司总部位于加州洛杉矶。如需了解更多关于Lone View的投资策略和模式的信息，请访问https://loneviewcap.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。