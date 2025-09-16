-

百奥赛图宣布Tubulis签署抗体许可协议以推进ADC疗法开发

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，股票代码：02315.HK），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布Tubulis，一家致力于开发新一代抗体偶联药物（ADC）的生物技术公司已签署一项抗体许可协议，利用百奥赛图自主开发的全人抗体推进其ADC产品的研发和商业化。此次许可协议源自双方此前达成的研究合作与选择权协议，旨在基于百奥赛图的全人抗体发现平台共同探索并推进用于ADC产品开发和商业化的抗体分子。

该抗体源自百奥赛图自主开发的RenMice®全人抗体开发平台，具备高亲和力、低免疫原性和良好的开发潜力。Tubulis将结合其专有的连接子和有效载荷技术，将该抗体用于开发创新ADC疗法，以满足癌症治疗领域未被满足的临床需求。

百奥赛图董事长及CEO沈月雷博士表示：“我们非常高兴Tubulis决定行使选择权，这体现了我们全人抗体开发平台的国际竞争力和药物转化潜力。我们期待该抗体在Tubulis强大的ADC平台推动下，加速进入临床开发，为全球患者带来新的治疗希望。”

Tubulis首席科学官兼联合创始人Jonas Helma-Smets博士表示：“我们的目标是推动ADC研发创新，提供具有独特优势的ADC疗法，以改善实体瘤患者的治疗效果。与百奥赛图此前的研发合作已获得一款我们认为与公司ADC技术平台高度契合的抗体分子，这将有助于我们推进新的治疗性候选药物的开发。”

根据协议条款，百奥赛图将获得一笔首付款，此外，百奥赛图还将有权获得开发、监管及商业化里程碑付款，以及个位数净销售额分成。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起超100万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2025年6月30日，百奥赛图已签署了约280项药物合作开发/授权/转让协议，并与包括多家MNC在内的企业达成了50多个靶点项目RenMice®平台授权开发合作，多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://biocytogen.com.cn/

