バイオサイトジェン、ADCのイノベーターのTubulisによる単一抗体に関する独占的グローバルライセンス契約の締結を発表

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバル・バイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（HKEX：02315）は、ADC治療薬の開発企業であるTubulisが、バイオサイトジェンが開発した完全ヒト抗体の開発および商業化に関する独占的グローバルライセンスを行使したと発表しました。この抗体は、Tubulisが独自に保有するADC候補薬のために応用されることになります。これは、バイオサイトジェンの抗体ディスカバリーエンジンを基盤としたADC製品の開発・商業化に向けた抗体成分の創薬・推進を目的として以前締結した、研究協力・オプション契約の一環となります。

バイオサイトジェンの独自技術であるRenMice®プラットフォームを用いて作製されたこの抗体は、高親和性、低免疫原性、優れた開発適性を特徴としています。Tubulisは、この抗体をもとに独自のリンカーテクノロジーおよびペイロード技術を応用し、革新的なADC治療薬の開発を推進することで、がん治療における満たされていない医療ニーズへの対応を目指します。

バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるYuelei Shen博士は次のように述べています。「Tubulisがオプション権を行使したことを大変嬉しく思います。これは当社の完全ヒト抗体発見プラットフォームにおける国際的な競争力と実用化の可能性を示すものです。この抗体がTubulisの強力なADC開発エンジンを通じて臨床開発段階へ進み、世界中の患者に恩恵をもたらすことを楽しみにしています。

Tubulisの最高科学責任者（CSO）兼共同創業者であるJonas Helma-Smets博士は次のように述べています。「当社は、ADC開発におけるイノベーションを推進し、独自の地位を築いているADC治療薬を提供することで、固形がんの患者の治療成果の改善を図ることを目指しています。バイオサイトジェンとの研究開発に関する提携により生まれた抗体医薬品候補は、当社のADC技術プラットフォームにうまく適合すると考えられており、当社の新たな治療候補薬の開発をサポートする可能性を秘めています。」

本契約の条件に基づき、バイオサイトジェンは前払い金を受け取ることになります。また、バイオサイトジェンは特定の開発、規制、商業化に関するマイルストーン・ペイメントのほか、純売上高に対する一桁台のロイヤルティを受け取る権利を有しています。

バイオサイトジェンについて

バイオサイトジェン（HKEX：02315）は、革新的な技術を活用して新規抗体医薬品の研究開発を推進する世界的なバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤に、遺伝子組み換え技術で開発した独自のRenMice®（RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic™）プラットフォームを活用し、完全ヒトモノクローナル抗体／二重特異性抗体／多特異性抗体の発見、二重特異性抗体薬物複合体の発見、ナノボディの発見、TCR模倣抗体の発見を推進しています。また、サブブランドRenBiologics™を設立し、1000を超える標的に対する100万以上の完全ヒト抗体配列のオフ・ザ・シェルフ製剤ライブラリーに関し、世界中の共同研究に向けてグローバルな提携を模索しています。2025年6月30日現在、約280件の治療用抗体および複数の臨床資産に関する共同開発/アウトライセンシング/移転契約、ならびに50件を超える標的指定型RenMice®ライセンシング・プロジェクトが世界中で締結されており、これには複数の多国籍製薬企業（MNC）とのパートナーシップも含まれています。バイオサイトジェンは前臨床研究向け薬物標的ノックイン・ヒト化モデル創出の先駆であり、現在ではサブブランドBioMice™により、数千種のオフ・ザ・シェルフの動物モデル・細胞モデルを提供するとともに、世界中の顧客向けに前臨床薬理学サービスおよび遺伝子編集サービスの提供も行っています。バイオサイトジェンは本社を北京に置き、支社を中国（江蘇省海門、上海）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に構えています。詳細はhttps://biocytogen.jp/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。