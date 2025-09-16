-

バイオサイトジェン、ADCのイノベーターのTubulisによる単一抗体に関する独占的グローバルライセンス契約の締結を発表

original Biocytogen Announces ADC Innovator Tubulis Has Signed Global Exclusive License Agreement for Single Antibody

Biocytogen Announces ADC Innovator Tubulis Has Signed Global Exclusive License Agreement for Single Antibody

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバル・バイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（HKEX：02315）は、ADC治療薬の開発企業であるTubulisが、バイオサイトジェンが開発した完全ヒト抗体の開発および商業化に関する独占的グローバルライセンスを行使したと発表しました。この抗体は、Tubulisが独自に保有するADC候補薬のために応用されることになります。これは、バイオサイトジェンの抗体ディスカバリーエンジンを基盤としたADC製品の開発・商業化に向けた抗体成分の創薬・推進を目的として以前締結した、研究協力・オプション契約の一環となります。

バイオサイトジェンの独自技術であるRenMice®プラットフォームを用いて作製されたこの抗体は、高親和性、低免疫原性、優れた開発適性を特徴としています。Tubulisは、この抗体をもとに独自のリンカーテクノロジーおよびペイロード技術を応用し、革新的なADC治療薬の開発を推進することで、がん治療における満たされていない医療ニーズへの対応を目指します。

バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるYuelei Shen博士は次のように述べています。「Tubulisがオプション権を行使したことを大変嬉しく思います。これは当社の完全ヒト抗体発見プラットフォームにおける国際的な競争力と実用化の可能性を示すものです。この抗体がTubulisの強力なADC開発エンジンを通じて臨床開発段階へ進み、世界中の患者に恩恵をもたらすことを楽しみにしています。

Tubulisの最高科学責任者（CSO）兼共同創業者であるJonas Helma-Smets博士は次のように述べています。「当社は、ADC開発におけるイノベーションを推進し、独自の地位を築いているADC治療薬を提供することで、固形がんの患者の治療成果の改善を図ることを目指しています。バイオサイトジェンとの研究開発に関する提携により生まれた抗体医薬品候補は、当社のADC技術プラットフォームにうまく適合すると考えられており、当社の新たな治療候補薬の開発をサポートする可能性を秘めています。」

本契約の条件に基づき、バイオサイトジェンは前払い金を受け取ることになります。また、バイオサイトジェンは特定の開発、規制、商業化に関するマイルストーン・ペイメントのほか、純売上高に対する一桁台のロイヤルティを受け取る権利を有しています。

バイオサイトジェンについて

バイオサイトジェン（HKEX：02315）は、革新的な技術を活用して新規抗体医薬品の研究開発を推進する世界的なバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤に、遺伝子組み換え技術で開発した独自のRenMice®（RenMab / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic）プラットフォームを活用し、完全ヒトモノクローナル抗体／二重特異性抗体／多特異性抗体の発見、二重特異性抗体薬物複合体の発見、ナノボディの発見、TCR模倣抗体の発見を推進しています。また、サブブランドRenBiologicsを設立し、1000を超える標的に対する100万以上の完全ヒト抗体配列のオフ・ザ・シェルフ製剤ライブラリーに関し、世界中の共同研究に向けてグローバルな提携を模索しています。2025年6月30日現在、約280件の治療用抗体および複数の臨床資産に関する共同開発/アウトライセンシング/移転契約、ならびに50件を超える標的指定型RenMice®ライセンシング・プロジェクトが世界中で締結されており、これには複数の多国籍製薬企業（MNC）とのパートナーシップも含まれています。バイオサイトジェンは前臨床研究向け薬物標的ノックイン・ヒト化モデル創出の先駆であり、現在ではサブブランドBioMice™により、数千種のオフ・ザ・シェルフの動物モデル・細胞モデルを提供するとともに、世界中の顧客向けに前臨床薬理学サービスおよび遺伝子編集サービスの提供も行っています。バイオサイトジェンは本社を北京に置き、支社を中国（江蘇省海門、上海）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に構えています。詳細はhttps://biocytogen.jp/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Biocytogen Contacts
Antibody assets and platforms: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Biocytogen Contacts
Antibody assets and platforms: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

More News From Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

バイオサイトジェンがメルクと契約を締結、抗体結合型脂質ベースのデリバリー・ソリューション開発の推進へ

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバル・バイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（HKEX: 02315）と、科学技術のリーディング・カンパニーであるメルクは今回、評価・オプション契約を締結しました。これにより、抗体結合型脂質ナノ粒子（LNP）など、核酸ペイロード向けの抗体結合型脂質ベースのデリバリー・ソリューションの開発を推進していくこととなります。 バイオサイトジェンは本契約に基づき、メルクの抗体結合LNPサービスにおける評価用として、バイオサイトジェンのRenMice®プラットフォームから導出された独自開発の完全ヒト抗体を提供します。メルクは厳選された抗体資産の権利を取得する独占的オプションを付与され、これに対して販売およびサブライセンス料に基づく手数料とロイヤルティーを支払います。 「抗体結合型脂質ベースのデリバリー・システムの可能性を探るため、メルクと再び協力できることを楽しみにしています」と、バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるYuelei Shen博士...

バイオサイトジェン、前臨床サービス・プラットフォームを強化し、グローバル公式ウェブサイトを刷新

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的な技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバルバイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（HKEX：02315）は、前臨床事業部門の包括的な強化を発表しました。この強化には、標的ヒト化マウス、免疫ヒト化マウス、トランスジェニックマウス、免疫不全マウスなど、遺伝子改変動物モデルのポートフォリオ拡充と、薬効試験、PK/PD解析、バイオマーカー評価、非GLP毒性試験といった前臨床サービスの全スイートが含まれます。併せて新たな公式ウェブサイト（https://biocytogen.jp/）も公開し、直感的な構成、充実したコンテンツ、最適化された多言語ユーザー体験により、世界中の顧客やパートナーへの対応力を高めました。 1100種類を超える標的ヒト化マウスモデルを含む広範なモデルポートフォリオ 2021年、バイオサイトジェンは遺伝子改変マウスモデルのポートフォリオ強化のため「BioMice」サブブランドを立ち上げ、独自の遺伝子編集プラットフォームを活用して1100種類を超える標的ヒト化マウスを開発しまし...

バイオサイトジェンがビーワン・メディシンズと抗体ライセンス契約を締結、革新的医薬品の開発加速

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的な技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバルバイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン製薬（北京）株式会社（以下「バイオサイトジェン」、HKEX：02315）は、世界的なオンコロジー企業であるビーワン・メディシンズと、複数の完全ヒト抗体に関するグローバルライセンス契約を締結したことを発表しました。 ビーワン・メディシンズは本ライセンス契約に先立ち、バイオサイトジェンのRenMice®完全ヒト抗体プラットフォームの使用ライセンスを取得していました。このような協業関係の確立が基盤としてある中で、今回の新たな契約は、抗体ライセンス分野へのパートナーシップを拡大し、両社による戦略的関係をさらに強化していくものです。 バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるYuelei Shen博士は次のように述べています。「ビーワン・メディシンズは医薬品開発のグローバルリーダーであり、当社としても今回、戦略的協業を開始できることを大変うれしく思っております。本契約に基づきライセンス供与される複数の抗...
Back to Newsroom