Helmholtz Munich em colaboração com o Parse Biosciences GigaLab criam o maior atlas do mundo sobre distúrbios do tecido pulmonar humano

MUNIQUE e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Helmholtz Munich e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma colaboração estratégica para gerar o maior atlas mundial de distúrbios de doenças pulmonares do mundo, com o suporte da plataforma GigaLab da Parse Biosciences. Utilizando um modelo de cultura de cortes de tecido pulmonar humano ex vivo, provenientes de pulmões normais de doadores de controle, juntamente com tecidos pulmonares explantados de pacientes acometidos por doenças pulmonares crônicas, o estudo pretende identificar novos alvos e circuitos celulares relacionados à saúde e à doença pulmonar, caracterizando respostas específicas da doença das células para 900 intervenções farmacológicas.

O Prof. Herbert Schiller, diretor da Unidade de Pesquisa em Medicina Regenerativa de Precisão do Helmholtz Munich e um proeminente pesquisador em biologia e patologias pulmonares, estará à frente deste ambicioso projeto.

“Avaliar os impactos dos tratamentos farmacológicos ao nível de célula única, diretamente no tecido pulmonar humano em grande escala, contribuirá para o desenvolvimento de estratégias que melhorem a regeneração do tecido pulmonar, o que poderá resultar em terapias combinadas direcionadas do futuro”, afirma Schiller.

O Prof. Fabian Theis, que dirige o Centro de Saúde Computacional do Helmholtz Munich, acrescenta: “Para desenvolver modelos de IA essenciais de biologia celular e tecidual, necessitamos com urgência de mais dados de distúrbios de alta qualidade. Um conjunto de dados de distúrbio de medicamentos tão complexo possibilitará um progresso considerável no entendimento da regulação genética na saúde e doença pulmonar.”

Esta iniciativa será implementada pelo Parse GigaLab, uma instalação de alta tecnologia construída especificamente para a geração de conjuntos de dados de sequenciamento de RNA de células únicas em grande escala. Aproveitando a química Evercode do Parse, o GigaLab produz rapidamente grandes conjuntos de dados de células únicas com qualidade excepcional.

“Com o GigaLab, ajudamos os pesquisadores a fazer mais do que apenas descobertas incrementais”, diz Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de tecnologia da Parse Biosciences. “Nossa parceria com a Helmholtz Munich ilustra como a perspectiva e a escala na genômica de células únicas podem desvendar a biologia, acelerando o caminho para terapias mais eficazes.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital, sendo utilizada por cerca de 3.000 clientes no mundo inteiro. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, o Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

Sobre o Helmholtz Munique

O Helmholtz Munich é um centro líder em pesquisa biomédica. Sua missão é desenvolver soluções inovadoras para uma saúde melhor em um mundo em rápida transformação. Equipes de pesquisa interdisciplinares têm foco em doenças desencadeadas pelo ambiente, sobretudo na terapia e prevenção de diabetes, obesidade, alergias e doenças pulmonares crônicas. Com o poder da inteligência artificial e da bioengenharia, os pesquisadores aceleram a tradução para os pacientes. O Helmholtz Munique conta com cerca de 2.500 funcionários e sua sede fica em Munique/Neuherberg. É membro da Associação Helmholtz, com mais de 43.000 funcionários e 18 centros de pesquisa, a maior organização científica da Alemanha. Para saber mais sobre o Helmholtz Munique (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH), acesse www.helmholtz-munich.de/en

