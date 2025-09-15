Helmholtz Munich與Parse Biosciences GigaLab繪製全球最大的人類肺組織擾動圖譜

慕尼黑和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Helmholtz Munich與Parse Biosciences今日宣布達成策略性合作，將借助Parse Biosciences的GigaLab平台繪製全球涵蓋範圍最廣的肺部疾病擾動圖譜。該研究採用正常對照供體肺的人類肺離體組織切片培養模型，以及慢性肺病病患的離體肺組織，旨在透過表徵細胞對900種藥物介入的疾病特異性反應，發現肺部健康與疾病的新標靶和細胞回路。

Helmholtz Munich精準再生醫學研究事業部主任、肺生物學與疾病領域頂尖研究員Herbert Schiller教授將主導這一遠大的計畫。

Schiller表示：「在人類肺組織中成規模地直接測量單細胞水準的藥物治療效果，將協助我們找到改善肺組織再生的策略，進而推動未來標靶共同療法的發展。」

Helmholtz Munich運算健康中心負責人Fabian Theis教授補充說道：「要建構細胞與組織生物學的基礎AI模型，我們迫切需要更多高品質擾動資料——這類複雜的藥物擾動資料集將為理解肺部健康與疾病中的基因調控帶來實質性進展。」

該計畫將透過Parse GigaLab實施，這一先進設施專為生成大規模單細胞RNA定序資料集而設計。借助Parse的Evercode化學技術，GigaLab可快速產出高品質的大型單細胞資料集。

Parse Biosciences共同創辦人兼技術長Charlie Roco博士表示：「藉助GigaLab，我們正協助研究人員突破漸進式發現的侷限。我們與Helmholtz Munich的合作證明，單細胞基因組學領域的視野與規模能揭示生物學奧秘，加快更優療法的研發進程。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉由共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學研發的技術，Parse已募集超過1億美元的資金，其產品被全球約3000家客戶所採用。其日益豐富的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/ 。

關於Helmholtz Munich

一流生物醫學研究中心Helmholtz Munich的使命是為迅速轉變的世界開發突破性解決方案，改善人體健康。其跨學科研究團隊專注於環境誘發的疾病，尤其是糖尿病、肥胖、過敏和慢性肺部疾病的治療和預防。借助人工智慧和生物工程的力量，研究人員可以加速將研究成果轉化為可實際嘉惠患者的療法。Helmholtz Munich擁有約2500名員工，總部位於慕尼黑/Neuherberg。它是Helmholtz Association的成員，擁有超過43,000名員工和18個研究中心，是德國最大的科學組織。如欲進一步認識Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH)，請見： www.helmholtz-munich.de/en

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。