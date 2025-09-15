-

Helmholtz Munich與Parse Biosciences GigaLab繪製全球最大的人類肺組織擾動圖譜

研究人員旨在辨識細胞回路機制並生成資料集，為AI驅動的肺生物學基礎研究提供支撐

慕尼黑和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Helmholtz Munich與Parse Biosciences今日宣布達成策略性合作，將借助Parse Biosciences的GigaLab平台繪製全球涵蓋範圍最廣的肺部疾病擾動圖譜。該研究採用正常對照供體肺的人類肺離體組織切片培養模型，以及慢性肺病病患的離體肺組織，旨在透過表徵細胞對900種藥物介入的疾病特異性反應，發現肺部健康與疾病的新標靶和細胞回路。

Helmholtz Munich精準再生醫學研究事業部主任、肺生物學與疾病領域頂尖研究員Herbert Schiller教授將主導這一遠大的計畫。

Schiller表示：「在人類肺組織中成規模地直接測量單細胞水準的藥物治療效果，將協助我們找到改善肺組織再生的策略，進而推動未來標靶共同療法的發展。」

Helmholtz Munich運算健康中心負責人Fabian Theis教授補充說道：「要建構細胞與組織生物學的基礎AI模型，我們迫切需要更多高品質擾動資料——這類複雜的藥物擾動資料集將為理解肺部健康與疾病中的基因調控帶來實質性進展。」

該計畫將透過Parse GigaLab實施，這一先進設施專為生成大規模單細胞RNA定序資料集而設計。借助Parse的Evercode化學技術，GigaLab可快速產出高品質的大型單細胞資料集。

Parse Biosciences共同創辦人兼技術長Charlie Roco博士表示：「藉助GigaLab，我們正協助研究人員突破漸進式發現的侷限。我們與Helmholtz Munich的合作證明，單細胞基因組學領域的視野與規模能揭示生物學奧秘，加快更優療法的研發進程。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉由共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學研發的技術，Parse已募集超過1億美元的資金，其產品被全球約3000家客戶所採用。其日益豐富的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/

關於Helmholtz Munich

一流生物醫學研究中心Helmholtz Munich的使命是為迅速轉變的世界開發突破性解決方案，改善人體健康。其跨學科研究團隊專注於環境誘發的疾病，尤其是糖尿病、肥胖、過敏和慢性肺部疾病的治療和預防。借助人工智慧和生物工程的力量，研究人員可以加速將研究成果轉化為可實際嘉惠患者的療法。Helmholtz Munich擁有約2500名員工，總部位於慕尼黑/Neuherberg。它是Helmholtz Association的成員，擁有超過43,000名員工和18個研究中心，是德國最大的科學組織。如欲進一步認識Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH)，請見： www.helmholtz-munich.de/en

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

由Parse技術支援的研究繪製神經元通路，對神經退化性疾病研究具有潛在意義

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 易於使用且可擴充的單細胞定序解決方案的領導廠商Parse Biosciences今日宣布，一項發表在《科學》雜誌上的突破性研究運用了 Parse的單細胞技術，揭示了訊號通路如何驅動多種神經元亞型的形成。透過將特定訊號與細胞命運結果相關聯，這項研究為在體外生成特定細胞類型提供了強大架構，這對人類生物學、疾病及治療開發具有廣泛意義。 該實驗由主要研究者——蘇黎世聯邦理工學院量化發育生物學實驗室主任Barbara Treutlein博士和Roche人類生物學研究所小組負責人Gray Camp博士共同領導。 研究團隊透過精心設計的篩選方法，對70萬個細胞中的480種形態發生素進行研究，探索了不同形態發生素如何與神經前體轉錄因子相互作用，進而從多能幹細胞中生成純系的不同類型神經元。這項工作將指導並協助神經科學研究界定向培養純系神經元細胞群，有助於加深我們對與阿茲海默症、巴金森氏症和肌萎縮側索硬化症(ALS)等神經退化性疾病相關的細胞類型及細胞間相互作用的理解。 Treutlein表示：「我們對所生成的神經元的多樣性感到由衷驚訝，這...

范德堡大學選擇Parse Biosciences的GigaLab來產生麻疹、腮腺炎和德國麻疹早期中和抗體圖譜

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 范德堡大學醫學中心和Parse Biosciences今日宣布達成一項策略合作，以產生單細胞圖譜，重點在於瞭解麻疹、腮腺炎和德國麻疹的漿母細胞（早期免疫細胞克隆型，對中和抗體的形成至關重要）的多樣性。這項工作旨在對疫苗中和抗體的形成建立最全面的理解，並確定針對這些傳染源的主要有效抗體。 范德堡大學抗體治療中心主任James Crowe博士將領導這項大規模免疫細胞研究的開發。 Crowe表示：「此次合作使我們能夠創建迄今為止最大的中和漿母細胞單細胞圖譜。我們對數千萬個B細胞受體進行定序和繪圖，發現最有效的抗體譜系，從而加速抗體發現並為疫苗設計提供資訊。這些洞察為我們應對新出現的傳染威脅和最佳化現有免疫策略帶來了關鍵優勢。」 GigaLab利用Parse的Evercode化學技術，可以快速產生大型單細胞資料集，並以卓越的粒度對這些免疫細胞進行大規模定序。 Parse Biosciences首席技術官Charlie Roco博士表示：「我們很高興能與James Crowe博士和范德堡大學團隊合作，開展如此令人興奮的計畫。Gig...

Parse Biosciences GigaLab將支援西奈山研究人員生成全球規模首屈一指的阿茲海默症與巴金森氏症單細胞資料集

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Parse Biosciences今日宣布，公司承諾支援西奈山伊坎醫學院的研究人員生成全球規模首屈一指的單細胞資料集，該資料集將聚焦於理解阿茲海默症和巴金森氏症病患細胞中的選擇性剪接事件。該研究的初始階段將分析超過1000萬個細胞的轉錄組圖譜，這些細胞來自神經退化性疾病病患的1000多個周邊血單個核細胞(PBMC)樣本。這些分析所累積的資料將為突破性發現奠定基礎，可望革新人類對這些疾病的認知、檢測及治療方式。 該研究的負責人、西奈山Ronald M. Loeb阿茲海默症中心核心教員、功能基因組學實驗室首席研究員Towfique Raj博士表示：「傳統神經退化性疾病研究多聚焦於疾病診斷的基因組基礎，但很少有人關注可能進一步推動疾病病理和進展的轉錄後事件。我們很高興能大規模觀察單細胞中的選擇性剪接事件，以確定疾病發作、進展及嚴重程度的其他影響因素。這種規模的研究對建立基礎模型至關重要，將協助我們更好地理解神經退化性疾病。」 西奈山Raj博士的研究團隊長期致力於理解神經退化性疾病的分子機制，包括阿茲海默症、巴金森氏症和肌萎縮側...
Back to Newsroom