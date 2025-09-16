ジャンプマインド、ローン・ビュー・キャピタルからの戦略的投資を発表

オハイオ州コロンバス&ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的な小売テクノロジーソリューションの主要プロバイダーであるジャンプマインドは、テクノロジーとソフトウェアへの投資にフォーカスする成長志向のプライベートエクイティ企業であるローン・ビュー・キャピタル（以下、「ローン・ビュー」）が、戦略的投資によって同社の支配株を取得したことを発表しました。

2008年に設立されたジャンプマインドは最近、Forrester Wave™：Point of Serviceソリューション（2024年第4四半期）においてリーダーに選出されました。同社の主力製品であるジャンプマインド・コマースは、クラウドネイティブでマイクロサービスベースのPOSプラットフォームであり、小売業者がデジタル体験と店舗での体験を統合し、レジ精算を効率化し、よりパーソナライズされた顧客対応を実現できるようにします。世界中の大手小売業者から信頼されている同プラットフォームは、デバイスの独立性、迅速な導入、そして高度に構成可能なカスタマージャーニーをサポートし、企業が激動する今日の小売環境に迅速に適応できるよう支援します。ジャンプマインドは、2025年のリテールテック・ブレークスルー・アワードにおいて、POSソリューション・オブ・ザ・イヤーに選出されました。

ジャンプマインドは、小売コマースプラットフォームに加えて、リアルタイムのデータ統合と同期を実現するエンタープライズグレードのツールであるSymmetricDSとMetlを提供しています。世界中のさまざまな業界で利用されており、重要業務を中断なく維持するために必要なレジリエンスを提供します。

ローン・ビュー・キャピタルのパートナーであるDoug Cetoは、次のように述べています。「ジャンプマインドは、クラウドやハードウェアに依存しないプラットフォームを通じて、レガシーシステムに代わる差別化された選択肢を提供することで、北米、欧州、アジアの大手小売業者の信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。ジョーとジャンプマインドのチームと提携して、この勢いをさらに増し、彼らのリーチを拡大し、彼らが小売ソフトウェアの次世代リーダーへと成長するよう支援できることを大変嬉しく思います。」

この投資以降も、ジャンプマインドのCEOであるジョー・コービンは現職に留まり、引き続き同社の成長を指導します。

ジャンプマインドのCEOであるジョー・コービンは、次のように述べています。「ローン・ビューは、ソフトウェアとテクノロジーに関する深い専門知識と、事業の規模拡大に関する確かな実績を持っており、彼らと提携することを大変嬉しく思います。今回の投資により、当社は製品ロードマップを加速し、顧客との関係を深め、小売体験を変革する革新的なソフトウェアを継続的に提供していくことができます。」

スケールビュー・パートナーズがジャンプマインドの専属財務アドバイザーを務めました。ハリス・ウィリアムズがローン・ビューの財務アドバイザーを務めました。Massumi + Consoliがローン・ビューの法律顧問を務めました。

ジャンプマインドについて

ジャンプマインドは、革新的な小売テクノロジーソリューションの主要プロバイダーです。当社のクラウドネイティブなモバイルPOSプラットフォームは、小売業者の業務効率化、顧客体験の向上、そして持続的な成長を支援します。将来を見据えたアーキテクチャと、クライアントに卓越した価値を提供することに重点を置くジャンプマインドは、小売テクノロジーの未来を形作ることに尽力しています。ジャンプマインドは、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ、ビルド・ア・ベア・ワークショップ、DTLR、ペトコ、ライトマンズ・カナダ、シューパレス、ザ・ペーパー・ストア、ランドマーク・グループ、ビタミン・ショップなど、ますます多くの大手小売業者の素晴らしい店内体験を支えています。ジャンプマインドの詳細は、www.jumpmind.comをご覧ください。

ローン・ビュー・キャピタルについて

ローン・ビュー・キャピタルは、テクノロジーエコシステム全体に投資を行う成長志向のプライベートエクイティ企業です。投資家と事業者の両方から構成されるチームは、それぞれの深い専門知識を生かし、優れた経営陣が市場をリードする企業を構築、変革、成長させることを支援しています。カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置いています。ローン・ビューの投資戦略とモデルに関する詳細は、 https://loneviewcap.com/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。