百奧賽圖宣布Tubulis簽署抗體授權合約以推進ADC療法開發

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（百奧賽圖，股票代號：02315.HK）今日宣布，致力於開發下一代抗體偶聯藥物（ADC）的生物科技公司Tubulis已簽署一項抗體授權合約，利用百奧賽圖自主開發的全人抗體推進其ADC產品的研發和商業化。此次授權合約源自雙方此前達成的研究合作與選擇權協議，旨在以百奧賽圖的全人抗體發現平台為基礎，共同探索並推進用於ADC產品開發和商業化的抗體分子。

該抗體源自百奧賽圖自主開發的RenMice®全人抗體開發平台，具備高親和力、低免疫原性和良好的開發潛力。Tubulis將結合其專有的連結劑和有效負載技術，將該抗體用於開發創新ADC療法，以滿足癌症治療領域未被滿足的臨床需求。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們非常高興Tubulis決定行使選擇權，這體現了我們全人抗體開發平台的國際競爭力和藥物轉化潛力。我們期待該抗體在Tubulis強大的ADC平台推動下，加快進入臨床開發，為全球病患帶來新的治療希望。」

Tubulis科學長兼共同創辦人Jonas Helma-Smets博士表示：「我們的目標是推動ADC研發創新，提供具有獨特優勢的ADC療法，以改善實質腫瘤病患的治療效果。與百奧賽圖此前的研發合作已獲得一款我們認為與公司ADC技術平台高度契合的抗體分子，這將有助於我們推進新的治療性候選藥物的開發。」

根據協議條款，百奧賽圖將獲得一筆首付款，此外，百奧賽圖還將有權獲得開發、監管及商業化里程碑付款，以及個位數淨銷售分成。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起超過100萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2025年6月30日，百奧賽圖已簽署約280項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了50多個標靶專案RenMice®平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司副品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官方網站https://biocytogen.com.cn/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。