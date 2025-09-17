CSC Digital Brand Services宣布集成CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence的Recon模块以加快侦测恶意域名并执行强制措施

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CSC 是全球领先的企业级域名注册与在线品牌保护服务商。该公司今天在Fal.Con 2025大会上宣布，将其域名安全产品与 CrowdStrike Falcon®网络安全平台进行全新集成。通过接入Falcon Adversary Intelligence的核心功能模块Recon，该集成方案可帮助企业加速恶意域名检测与关停流程，有效降低网络钓鱼、欺诈和品牌滥用的风险。

随着网络犯罪达到前所未有的水平，攻击者正日益利用数字资产、品牌和域名系统（DNS）基础设施实施攻击。传统防御体系往往忽视域名组合管理，使企业易遭受伪造、冒充和账户接管等威胁。CSC与CrowdStrike携手推出综合解决方案，通过整合先进威胁情报、快速检测与全球执行能力，共同填补这一安全空白。

通过本次集成，客户能够：

运用Falcon Adversary Intelligence的Recon功能识别针对其组织的恶意域名

直接向CSC专业团队即时提交关停请求

依靠CSC的企业级域名安全与品牌保护专业服务，包括端到端关停管理、域名组合保护以及反欺诈、反钓鱼和反冒充的强制措施

CSC数字品牌服务首席技术官兼高级副总裁Ihab Shraim表示，“此次合作标志着在保护企业免受复杂网络攻击（包括由人工智能驱动的攻击）方面取得重大飞跃。通过将CSC的全球执行专业技术与CrowdStrike的情报检测能力相结合，我们提供了从域名层级开始的主动防御体系。企业现可通过Falcon平台控制台直接无缝接入强制执行流程。”

CSC业务发展高级总监Vincent D'Angelo指出，“CSC的使命是保护全球最受信赖的品牌免受冒充和DNS威胁。与CrowdStrike的合作将为企业提供应对持续演进威胁所需的情报与韧性。”

CrowdStrike首席商务官Daniel Bernard表示，“域名安全是董事会级别的风险，却常被忽视。通过将CSC接入Recon模块，我们为客户提供了威胁情报与域名强制执行一体化的集成解决方案。此合作通过填补数字风险层面的关键空白，助力企业更快阻断攻击者。”

CSC解决方案现可通过CrowdStrike Marketplace购买，该平台是提供与CrowdStrike兼容的世界级安全生态产品的一站式平台。要了解更多信息，请访问CrowdStrike Marketplace中的CSC列表，或于Fal.Con 2025展会参观CSC的#2008展位，体验Recon集成演示。

关于CSC

CSC是《福布斯》全球企业2000强和全球百佳品牌（Interbrand®）信赖的安全和威胁情报提供商，重点关注领域包括域名安全和管理以及数字品牌和欺诈保护。随着全球企业大幅投资于安全防护，我们的DomainSec℠平台可以帮助它们了解网络安全疏漏，并帮助保护其在线数字资产和品牌。通过利用CSC的专有技术，企业可以巩固安全防护，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络威胁载体，帮助它们避免重大收入损失。CSC还提供在线品牌保护服务，将在线品牌监测和维权行动相结合，从多维度视角识别防火墙外针对特定域名的各种威胁。我们的解决方案还包括在攻击的早期阶段打击网络钓鱼的欺诈保护服务。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处。CSC是一家全球性公司，通过聘用各个服务领域的专家，我们能够在客户所在的任何地方开展业务。敬请访问cscdbs.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。