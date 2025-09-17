-

CSC Digital Brand Services宣布集成CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence的Recon模块以加快侦测恶意域名并执行强制措施

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CSC 是全球领先的企业级域名注册与在线品牌保护服务商。该公司今天在Fal.Con 2025大会上宣布，将其域名安全产品与 CrowdStrike Falcon®网络安全平台进行全新集成。通过接入Falcon Adversary Intelligence的核心功能模块Recon，该集成方案可帮助企业加速恶意域名检测与关停流程，有效降低网络钓鱼、欺诈和品牌滥用的风险。

随着网络犯罪达到前所未有的水平，攻击者正日益利用数字资产、品牌和域名系统（DNS）基础设施实施攻击。传统防御体系往往忽视域名组合管理，使企业易遭受伪造、冒充和账户接管等威胁。CSC与CrowdStrike携手推出综合解决方案，通过整合先进威胁情报、快速检测与全球执行能力，共同填补这一安全空白。

通过本次集成，客户能够：

  • 运用Falcon Adversary Intelligence的Recon功能识别针对其组织的恶意域名
  • 直接向CSC专业团队即时提交关停请求
  • 依靠CSC的企业级域名安全与品牌保护专业服务，包括端到端关停管理、域名组合保护以及反欺诈、反钓鱼和反冒充的强制措施

CSC数字品牌服务首席技术官兼高级副总裁Ihab Shraim表示，“此次合作标志着在保护企业免受复杂网络攻击（包括由人工智能驱动的攻击）方面取得重大飞跃。通过将CSC的全球执行专业技术与CrowdStrike的情报检测能力相结合，我们提供了从域名层级开始的主动防御体系。企业现可通过Falcon平台控制台直接无缝接入强制执行流程。”

CSC业务发展高级总监Vincent D'Angelo指出，“CSC的使命是保护全球最受信赖的品牌免受冒充和DNS威胁。与CrowdStrike的合作将为企业提供应对持续演进威胁所需的情报与韧性。”

CrowdStrike首席商务官Daniel Bernard表示，“域名安全是董事会级别的风险，却常被忽视。通过将CSC接入Recon模块，我们为客户提供了威胁情报与域名强制执行一体化的集成解决方案。此合作通过填补数字风险层面的关键空白，助力企业更快阻断攻击者。”

CSC解决方案现可通过CrowdStrike Marketplace购买，该平台是提供与CrowdStrike兼容的世界级安全生态产品的一站式平台。要了解更多信息，请访问CrowdStrike Marketplace中的CSC列表，或于Fal.Con 2025展会参观CSC的#2008展位，体验Recon集成演示。

关于CSC

CSC是《福布斯》全球企业2000强和全球百佳品牌（Interbrand®）信赖的安全和威胁情报提供商，重点关注领域包括域名安全和管理以及数字品牌和欺诈保护。随着全球企业大幅投资于安全防护，我们的DomainSec℠平台可以帮助它们了解网络安全疏漏，并帮助保护其在线数字资产和品牌。通过利用CSC的专有技术，企业可以巩固安全防护，防范针对其在线资产和品牌声誉的网络威胁载体，帮助它们避免重大收入损失。CSC还提供在线品牌保护服务，将在线品牌监测和维权行动相结合，从多维度视角识别防火墙外针对特定域名的各种威胁。我们的解决方案还包括在攻击的早期阶段打击网络钓鱼的欺诈保护服务。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处。CSC是一家全球性公司，通过聘用各个服务领域的专家，我们能够在客户所在的任何地方开展业务。敬请访问cscdbs.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

公关联系人：
Joyson Cherian
W2 Communications
joyson@w2comm.com

Industry:

CSC

Details
Headquarters: Wilmington, DE
Website: cscglobal.com
CEO: Rod Ward
Employees: 7500
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

公关联系人：
Joyson Cherian
W2 Communications
joyson@w2comm.com

More News From CSC

CSC研究发现，40%的企业可能因SSL证书过期面临服务中断风险

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业级域名安全提供商以及域名管理、SSL管理、品牌保护和反欺诈解决方案领域的全球领导者CSC的新研究表明，多达40%的企业可能因过期的安全套接层(SSL)证书遭遇意外服务中断。这一威胁源于企业对基于WHOIS的电子邮件进行域名控制验证(DCV)的依赖，而该验证方式将于2025年7月15日正式停用。 CSC分析了全球超过10万个SSL证书记录，发现尽管CA/Browser Forum在2024年投票决定，因基于WHOIS的验证存在安全漏洞而强制停用该方式，但许多组织仍将WHOIS邮件作为域名控制验证的主要方法。2025年7月15日后，证书颁发机构(CA)将不再接受通过WHOIS邮件进行DCV，因此采用替代验证方法对保障业务不间断运行至关重要。 更严重的是，CSC调查显示，17%的受访企业不清楚自身当前使用的DCV方法，这表明IT和安全团队普遍缺乏相关了解和准备。为降低风险，企业应立即审核其证书管理工作流程，并迁移至公认的替代DCV方法，如基于域名系统(DNS)的验证或基于文件的Web令牌方法。 CSC技术、安全产...

CSC最新调查显示，绝大多数首席信息安全官预计未来三年网络攻击将激增

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着各机构正面临日益复杂的由人工智能(AI)驱动的数字威胁格局，98%的首席信息安全官(CISO)预计未来三年网络攻击将大幅增加。这一结论基于企业级域名与域名系统(DNS)安全领先供应商CSC1开展的最新研究，该研究对300名CISO、首席信息官(CIO)和高级IT专业人士进行了调研。 这份题为《2025年CISO展望：在AI与监管趋严时代应对不断演变的域名威胁》的报告指出，域名抢注、域名与DNS劫持及分布式拒绝服务(DDoS)攻击是2024年全球前三大网络威胁。随着网络犯罪分子利用AI及其他现代技术的新技巧和能力发动更复杂的攻击，这些风险预计还将升级。展望未来，域名抢注、基于域名的攻击和勒索软件将成为CISO未来三年最关注的网络安全问题。 CSC数字品牌服务部门首席技术官Ihab Shraim表示：“DNS和域名相关基础设施是网络犯罪分子的主要目标。这些攻击者会进行广泛侦察以识别漏洞、劫持子域名并大规模仿冒品牌。随着AI驱动工具和现成攻击套件的日益普及，这些威胁只会愈演愈烈。单次DNS泄露就可能导致电子邮件、...

CSC推出域名控制验证即服务，简化证书生命周期管理

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业级域名安全提供商以及域名管理、品牌保护和反欺诈解决方案全球领导者CSC今日宣布推出域名控制验证即服务(DCVaaS)。这一独特服务旨在为所有CSC Trusted Secure数字证书客户简化和加速安全套接层(SSL)/传输层安全(TLS)证书验证流程。 DCVaaS为用户提供简化的集中式域名控制验证解决方案，消除证书续期时重复验证的需求。它显著减少了管理证书生命周期所需的时间和精力——随着行业向更短的证书有效期过渡，这使其成为一项必不可少的工具。 此次发布正值数字证书行业变革的关键时期。值得注意的是，CA/Browser论坛已宣布，从2026年3月起，证书有效期和域名控制验证(DCV)重用周期将缩短至200天，并逐年递减，最终到2029年，证书有效期将仅为47天，DCV重用周期为10天。此外，WHOIS邮箱验证将于2025年7月15日终止。这些变革旨在增强安全性和敏捷性，但同时也要求采用实时、可扩展且符合标准的替代性验证解决方案，以适应未来需求。 DCVaaS的主要优势包括： 简化验证工作流程：一次性验证...
Back to Newsroom