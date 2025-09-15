-

Helmholtz Munich en Parse Biosciences GigaLab genereren 's werelds grootste menselijk longweefselperturbatie-atlas

Onderzoekers beogen om cellulaire circuitmechanismen te ontdekken en een dataset te genereren om door AI aangestuurd basisonderzoek van longbiologie te bevorderen

MÜNCHEN & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Helmholtz Munich en Parse Biosciences kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om 's werelds ruimste longaandoeningenperturbatie-atlas te genereren, aangestuurd door het GigaLab-platform van Parse Biosciences. Op basis van een cultuurmodel van een ex-vivo plak menselijk longweefsel uit normale controledonorlongen en explantaat longweefsels van patiënten met chronische longaandoeningen, beoogt de studie om nieuwe targets en celcircuits te identificeren in gezonde en zieke longen door ziektespecifieke responsen van cellen op 900 farmacologische interventies te typeren.

