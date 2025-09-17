-

CSC Digital Brand Services annuncia l'integrazione in Recon di CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence per accelerare il rilevamento e la tutela da domini dannosi

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CSC, leader mondiale nella registrazione di domini di classe enterprise e nella protezione dei marchi online, ha annunciato oggi a Fal.Con 2025 una nuova integrazione dell'offerta di protezione dei domini di CSC con la piattaforma di cybersecurity CrowdStrike Falcon®. L'integrazione con Recon, una funzionalità principale di Falcon Adversary Intelligence, consente alle organizzazioni di accelerare il rilevamento e la rimozione di domini dannosi, riducendo l'esposizione a eventi di phishing, frode e abuso del marchio.

Con l'aumento dei crimini informatici fino a livelli senza precedenti, gli avversari sfruttano sempre più gli asset digitali, i marchi e l'infrastruttura del sistema dei nomi di dominio (DNS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto PR:
Joyson Cherian
W2 Communications
joyson@w2comm.com

Industry:

CSC

Details
Headquarters: Wilmington, DE
Website: cscglobal.com
CEO: Rod Ward
Employees: 7500
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto PR:
Joyson Cherian
W2 Communications
joyson@w2comm.com

More News From CSC

Riassunto: Secondo uno studio condotto da CSC, il 40% delle aziende potrebbero essere a rischio di interruzione dovuta a scadenza di SSL

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo studio, condotto da CSC, un fornitore di sicurezza del dominio di livello aziendale e un leader mondiale in ambito di gestione dei domini, gestione del SSL, protezione del brand e soluzioni antifrode, indica che fino al 40% delle aziende sono a rischio di interruzioni impreviste dei servizi causate da certificati di secure sockets layer (SSL) scaduti. Questa minaccia proviene dalla scelta di indirizzi email basati sul WHOIS per la convalida del contro...

Riassunto: Secondo un nuovo sondaggio CSC, la stragrande maggioranza di CISO prevede un aumento di attacchi informatici nei prossimi tre anni

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Uno straordinario 98% dei responsabili della sicurezza informatica (chief information security officers, CISO) prevede un'impennata negli attacchi informatici nei prossimi tre anni, poiché le aziende affrontano uno scenario di minacce digitali sempre più complesso e guidato dall'intelligenza artificiale (IA). Questo è il risultato di un nuovo sondaggio condotto tra 300 CISO, direttori informatici (CIO) e professionisti informatici da parte di CSC1, il principa...

Riassunto: CSC lancia la convalida come servizio dei controlli dei domini, ottimizzando la gestione del ciclo di vita dei certificati

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, azienda fornitrice di sicurezza dei domini di livello enterprise e leader mondiale nella gestione dei domini, nella protezione dei marchi e nelle soluzioni antifrode, ha annunciato oggi il lancio di Domain Control Validation as a Service (DCVaaS), un'offerta unica nel suo genere, pensata per semplificare e accelerare i processi di validazione dei certificati Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) per tutti i clienti dei certificati...
Back to Newsroom