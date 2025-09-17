GlobalPlatform impulsará la próxima fase de crecimiento de PSA Certified para acelerar la adopción de seguridad
GlobalPlatform impulsará la próxima fase de crecimiento de PSA Certified para acelerar la adopción de seguridad
Fundada por Arm y socios de la industria, PSA Certified seguirá evolucionando bajo el control de GlobalPlatform como estándar global de confianza para dispositivos conectados seguros
REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform anunció hoy que asumirá el control de PSA Certified, el esquema de certificación de seguridad global lanzado por Arm y otros socios clave en 2019. En esta siguiente fase de crecimiento, GlobalPlatform, la organización de estándares global para servicios y dispositivos digitales seguros, impulsará una colaboración más profunda, una mayor participación en el sector y una alineación regulatoria más alta para PSA Certified.
Desde su lanzamiento, PSA Certified se ha convertido en un marco de trabajo de adopción global que ayuda a fabricantes y desarrolladores a diseñar productos conectados seguros basados en una raíz de confianza.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Para obtener más información de prensa, contactar con:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing
+44 7980 913928