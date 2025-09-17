-

GlobalPlatform impulsará la próxima fase de crecimiento de PSA Certified para acelerar la adopción de seguridad

Fundada por Arm y socios de la industria, PSA Certified seguirá evolucionando bajo el control de GlobalPlatform como estándar global de confianza para dispositivos conectados seguros

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform anunció hoy que asumirá el control de PSA Certified, el esquema de certificación de seguridad global lanzado por Arm y otros socios clave en 2019. En esta siguiente fase de crecimiento, GlobalPlatform, la organización de estándares global para servicios y dispositivos digitales seguros, impulsará una colaboración más profunda, una mayor participación en el sector y una alineación regulatoria más alta para PSA Certified.

Desde su lanzamiento, PSA Certified se ha convertido en un marco de trabajo de adopción global que ayuda a fabricantes y desarrolladores a diseñar productos conectados seguros basados en una raíz de confianza.

