GlobalPlatform impulsará la próxima fase de crecimiento de PSA Certified para acelerar la adopción de seguridad

GlobalPlatform anunció hoy que asumirá el control de PSA Certified, el esquema de certificación de seguridad global lanzado por Arm y otros socios clave en 2019. En esta siguiente fase de crecimiento, GlobalPlatform, la organización de estándares global para servicios y dispositivos digitales seguros, impulsará una colaboración más profunda, una mayor participación en el sector y una alineación regulatoria más alta para PSA Certified.

Desde su lanzamiento, PSA Certified se ha convertido en un marco de trabajo de adopción global que ayuda a fabricantes y desarrolladores a diseñar productos conectados seguros basados en una raíz de confianza.

