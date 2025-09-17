-

Biocytogen anuncia que Tubulis, empresa innovadora en conjugados anticuerpo fármaco, ha firmado un acuerdo de licencia exclusiva global para un anticuerpo único

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), empresa biotecnológica mundial que promueve la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos a partir de anticuerpos con tecnologías innovadoras, ha anunciado hoy que Tubulis, desarrollador de terapias de conjugados anticuerpo fármaco (ADC), ha ejercido una licencia exclusiva para desarrollar y comercializar a nivel mundial un anticuerpo totalmente humano desarrollado por Biocytogen. Se aplicará en un nuevo candidato a ADC propiedad de Tubulis, en el marco de un acuerdo de colaboración en investigación y opción firmado anteriormente para descubrir y avanzar en determinados componentes de anticuerpos para desarrollar y comercializar productos ADC utilizando el motor de descubrimiento de anticuerpos de Biocytogen.

Contacts

Contactos de Biocytogen
Activos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Prensa: pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
