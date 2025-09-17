-

Biocytogen kondigt aan dat ADC-innovator Tubulis een wereldwijde exclusieve licentieovereenkomst heeft ondertekend voor een enkel antilichaam

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat met innovatieve technologieën het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antilichaamgebaseerde geneesmiddelen stimuleert, heeft vandaag bekendgemaakt dat ADC-ontwikkelaar Tubulis een exclusieve licentie heeft genomen voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van een volledig humaan antilichaam ontwikkeld door Biocytogen. Dit antilichaam zal worden toegepast in een nieuwe, eigendomsgebonden ADC-kandidaat van Tubulis. Het maakt deel uit van een eerder ondertekende onderzoeks- en optieovereenkomst om antilichaamcomponenten te ontdekken en verbeteren voor de ontwikkeling en marktintroductie van ADC-producten op bais van het antilichaam-ontdekkingsplatform van Biocytogen.

