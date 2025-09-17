GlobalPlatform stimuleert volgende groeifase voor PSA Certified en versnelt beveiligingsimplementatie

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform heeft vandaag aangekondigd dat het het beheer over PSA Certified, het wereldwijde beveiligingscertificeringsprogramma dat in 2019 door Arm en belangrijke partners is gelanceerd, op zich zal nemen. In deze volgende groeifase zal GlobalPlatform – de wereldwijde standaardisatieorganisatie voor veilige digitale diensten en apparaten – verdere samenwerking, bredere deelname vanuit de industrie en een betere afstemming van de regelgeving voor PSA Certified stimuleren.

Sinds de lancering is PSA Certified uitgegroeid tot een wereldwijd geaccepteerd kader dat fabrikanten en ontwikkelaars helpt bij het bouwen van veilige, verbonden producten op basis van een Root of Trust.

