Celltrion Pharm firma un acuerdo estratégico trilateral con Becton Dickinson y BD Korea para acelerar el desarrollo internacional de su negocio de fabricación por contrato (CMO) de fármacos de administración subcutánea (PFS)
Celltrion Pharm firma un acuerdo estratégico trilateral con Becton Dickinson y BD Korea para acelerar el desarrollo internacional de su negocio de fabricación por contrato (CMO) de fármacos de administración subcutánea (PFS)
- Fortalecimiento del negocio de PFS CMO mediante una asociación a largo plazo con BD, líder internacional en jeringas
- Ampliación de la red internacional de clientes aprovechando el programa de colaboración BD&CMO
- Triplicación de la capacidad de producción de la planta de Cheongju para 2030, frente a la producción anual actual de 16 millones de jeringas
CHEONGJU, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), una empresa biofarmacéutica surcoreana, anunció el 16 de septiembre que ha firmado un acuerdo estratégico trilateral con el fabricante multinacional de jeringas Becton Dickinson France S.A.S. (BD) y su filial coreana BD Korea.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Celltrion Pharm, Inc.
Para consultas sobre Relaciones públicas
Si Young, Choi
+82-70-8675-7681
siyoung.choi@celltrionph.com
Para consultas comerciales de PFS CMO
Yu Ju Han
+82-70-8675-7690
yuju.han@celltrionph.com