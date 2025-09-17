Celltrion Pharm firma un acuerdo estratégico trilateral con Becton Dickinson y BD Korea para acelerar el desarrollo internacional de su negocio de fabricación por contrato (CMO) de fármacos de administración subcutánea (PFS)

CHEONGJU, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), una empresa biofarmacéutica surcoreana, anunció el 16 de septiembre que ha firmado un acuerdo estratégico trilateral con el fabricante multinacional de jeringas Becton Dickinson France S.A.S. (BD) y su filial coreana BD Korea.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.