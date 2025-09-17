-

Celltrion Pharm tekent strategische trilaterale overeenkomst met Becton Dickinson en BD Korea om wereldwijde PFS CMO-activiteiten te versnellen

  • Versterkt de PFS CMO-activiteiten door middel van een langdurig partnerschap met BD, wereldwijd marktleider op het gebied van injectiespuiten
  • Breidt het wereldwijde klantennetwerk uit met het BD&CMO-partnerschapsprogramma
  • Verdrievoudigt de productiecapaciteit van de fabriek in Cheongju tegen 2030, vergeleken met de huidige jaarlijkse productie van 16 miljoen injectiespuiten
original From left: Jeffrey Chen, Vice President, BD (Becton Dickinson) Greater Asia; Yoo Young-ho, President, Celltrion Pharm; and Jason Hwang, Country General Manager, BD Korea, at the trilateral agreement signing ceremony.

CHEONGJU, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), een Zuid-Koreaans biofarmaceutisch bedrijf, maakte op 16 september bekend dat het een strategische driepartijenovereenkomst heeft gesloten met Becton Dickinson France S.A.S. (BD), de multinationale fabrikant van injectiespuiten en de Koreaanse vestiging BD Korea.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Celltrion Pharm, Inc.
Voor PR-vragen
Si Young, Choi
+82-70-8675-7681
siyoung.choi@celltrionph.com

Voor PFS CMO-bedrijfsvragen
Yu Ju Han
+82-70-8675-7690
yuju.han@celltrionph.com

