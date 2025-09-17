Celltrion Pharm tekent strategische trilaterale overeenkomst met Becton Dickinson en BD Korea om wereldwijde PFS CMO-activiteiten te versnellen

CHEONGJU, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), een Zuid-Koreaans biofarmaceutisch bedrijf, maakte op 16 september bekend dat het een strategische driepartijenovereenkomst heeft gesloten met Becton Dickinson France S.A.S. (BD), de multinationale fabrikant van injectiespuiten en de Koreaanse vestiging BD Korea.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.