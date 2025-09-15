-

Hanshow en Delfi werken samen om digitale oplossingen in Europa uit te breiden

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een internationale leider in ESL's (Electronic Shelf Labels) en digitale retailoplossingen, en Delfi Technologies, een Deense pionier in retailtechnologie met decennialange expertise in ESL-platformen, maakten vandaag een nieuw partnerschap bekend dat de start markeert van een nauwere samenwerking om ESL-aanbiedingen voor retailers in heel Europa uit te breiden en de volgende fase van digitale transformatie in de winkels te versnellen.

Via dit partnerschap zal het Breece System-platform van Delfi Technologies worden versterkt met de ESL-portfolio van wereldklasse van Hanshow, dat zijn sporen heeft verdiend in duizenden toepassingen over de hele wereld.

Dit partnerschap combineert Delfi’s ervaring in ontplooiing van ESL in Europa met het wereldwijde innovatieleiderschap van Hanshow.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

info@hanshow.com

Industry:

Hanshow

Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

info@hanshow.com

More News From Hanshow

Samenvatting: Hanshow en CGF organiseren DDVC Springboard EU, met aandacht voor retailmedianetwerken en AI-gestuurde innovatie in winkels

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldwijde leider op het gebied van digitale retailoplossingen, organiseerde in samenwerking met The Consumer Goods Forum (CGF) op 28 augustus de Data-Driven Value Chain (DDVC) Springboard EU-workshop op het kantoor van Hanshow in Amsterdam, na een netwerkdiner op 27 augustus. Het samengestelde programma bracht meer dan 30 senior beleidmakers van verschillende retailers, CPG's, mediabureaus en technologische leiders bijeen onder het thema “Integration P...

Samenvatting: Hanshow presenteert retailmedia en winkelintelligentie op CGF Global Summit 2025

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldleider in digitale retailoplossingen, onderstreepte zijn leiderschap op het gebied van AI, IoT en retailmedia tijdens de Global Summit van het Consumer Good Forum (CGF) 2025, die van 11 t/m 13 juni plaatsvond in de RAI Amsterdam. Van een meeslepende 'Future Store'-presentatie in de I-Zone tot het modereren van een van de meest verwachte paneldiscussies van de Summit, Hanshow heeft getoond hoe zijn geïntegreerde platform de volgende golf van winkelt...

Samenvatting: Hanshow erkend in de "2024 Forbes China Top 30 Globalization Brands"

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Hanshow werd genomineerd als een van de “2024 Forbes China Top 30 Globalization Brands”, waarmee het toonaangevende ondernemingen zoals Huawei, Lenovo en Alibaba Cloud vervoegt in het aantonen van uitmuntendheid in wereldwijde uitbreiding en innovatie. Deze onderscheiding benadrukt de nauwgezette globale strategie, de uitstekende prestatie en het potentieel van Hanshow om digitalisering van retail revolutionair te veranderen aan de hand van geavanceerde technologieën...
Back to Newsroom