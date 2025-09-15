Hanshow en Delfi werken samen om digitale oplossingen in Europa uit te breiden

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een internationale leider in ESL's (Electronic Shelf Labels) en digitale retailoplossingen, en Delfi Technologies, een Deense pionier in retailtechnologie met decennialange expertise in ESL-platformen, maakten vandaag een nieuw partnerschap bekend dat de start markeert van een nauwere samenwerking om ESL-aanbiedingen voor retailers in heel Europa uit te breiden en de volgende fase van digitale transformatie in de winkels te versnellen.

Via dit partnerschap zal het Breece System-platform van Delfi Technologies worden versterkt met de ESL-portfolio van wereldklasse van Hanshow, dat zijn sporen heeft verdiend in duizenden toepassingen over de hele wereld.

Dit partnerschap combineert Delfi’s ervaring in ontplooiing van ESL in Europa met het wereldwijde innovatieleiderschap van Hanshow.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.