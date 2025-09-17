Celltrion Pharm signe un accord stratégique trilatéral avec Becton Dickinson et BD Korea en vue d’accélérer ses activités mondiales de fabrication sous contrat de seringues préremplies

CHEONGJU, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ : 068706), une société biopharmaceutique sud-coréenne, a annoncé le 16 septembre la signature d’un accord stratégique trilatéral avec Becton Dickinson France S.A.S. (BD), fabricant multinational de seringues, et avec sa filiale coréenne BD Korea. La cérémonie de signature s’est déroulée au centre de recherche de Celltrion Pharm à Songdo, dans la métropole d’Incheon, en présence de son président Yoo Young-ho et de responsables clés de BD et de BD Korea.

Selon les termes de cet accord tripartite, Celltrion Pharm établira un partenariat à long terme avec BD et mettra en œuvre des stratégies communes pour acquérir de nouveaux clients à l’échelle mondiale. En combinant ses capacités avancées de fabricant sous contrat (contract manufacturing organization, CMO) avec le vaste réseau de clients de BD, Celltrion Pharm vise à accélérer la croissance de son activité de CMO de seringues préremplies (prefilled syringe, PFS) pour les laboratoires pharmaceutiques, tant sur le marché national qu’international.

Celltrion Pharm s’appuiera notamment sur le programme de partenariat BD&CMO pour promouvoir ses compétences de CMO de PFS auprès de ses principaux clients internationaux. Véritable plateforme de réseautage, ce programme vise à mettre en relation la clientèle internationale de BD avec des CMO qualifiées et à recommander des partenaires adaptés à leurs besoins, favorisant ainsi de nouvelles collaborations commerciales.

Pour répondre à la demande croissante de production de PFS, Celltrion Pharm étend à l'heure actuelle sa ligne de production dans l’usine de Cheongju. Avec une capacité de production annuelle pouvant aller jusqu’à 16 millions de seringues, l’usine de trois étages et de 2 315 m² exploite actuellement une ligne de PFS capable de gérer l’ensemble du processus, de la formulation de la substance médicamenteuse au remplissage, jusqu’à l’inspection visuelle, l’assemblage, l’étiquetage et l’emballage. Le nouveau site de production sera construit sur une surface de 13 554 m² d'ici à 2030. Une fois opérationnel, ce nouveau site devrait permettre de tripler la capacité de production totale de PFS.

L’usine de Cheongju, qui a obtenu la certification mondiale de conformité aux BPF en 2023, fabrique les traitements contre les maladies auto-immunes Remsima SC et Yuflyma. Elle est également équipée pour produire trois types de formulations de PFS : auto-injecteurs, seringues préremplies (PFS) et seringues préremplies de type S (avec dispositif de sécurité). Son principal avantage réside dans sa capacité à produire simultanément les auto-injecteurs très demandés et les seringues préremplies de type S.

Celltrion Pharm considère cet accord comme une étape clé dans le développement de son activité de CMO de PFS à l’échelle internationale, lui permettant de bénéficier du vaste réseau de clients de BD. Grâce à ses capacités différenciées de production de PFS, l’entreprise entend continuer à renforcer la compétitivité de ses activités mondiales de CMO et acquérir rapidement de nouveaux clients.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.