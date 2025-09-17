Celltrion Pharm firma un accordo strategico trilaterale con Becton Dickinson e BD Korea per accelerare l'attività globale di PFS CMO

CHEONGJU, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), azienda biofarmaceutica della Corea del Sud, ha dichiarato il 16 settembre di avere stipulato un accordo strategico trilaterale con un produttore multinazionale di siringhe, Becton Dickinson France S.A.S. (BD), e la sua divisione coreana BD Korea.

