Celltrion Pharm firma un accordo strategico trilaterale con Becton Dickinson e BD Korea per accelerare l'attività globale di PFS CMO
- L'attività PFS CMO rafforzata attraverso una collaborazione a lungo termine con BD, il leader globale nel settore delle siringhe
- La rete globale di clienti ampliata attraverso il BD&CMO Partnership Program
- Capacità produttiva triplicata entro il 2030 per lo stabilimento di Cheongju: un aumento rispetto all'attuale produzione annuale di 16 milioni di siringhe
CHEONGJU, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), azienda biofarmaceutica della Corea del Sud, ha dichiarato il 16 settembre di avere stipulato un accordo strategico trilaterale con un produttore multinazionale di siringhe, Becton Dickinson France S.A.S. (BD), e la sua divisione coreana BD Korea.
