Celltrion Pharm unterzeichnet strategische trilaterale Vereinbarung mit Becton Dickinson und BD Korea zur Beschleunigung des globalen PFS-CMO-Geschäfts

CHEONGJU, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), ein südkoreanisches Biopharmaunternehmen, teilte am 16. September mit, eine trilaterale strategische Vereinbarung mit dem multinationalen Spritzenhersteller Becton Dickinson France S.A.S. (BD) und dessen koreanischem Ableger BD Korea geschlossen zu haben. Die Unterzeichnungszeremonie, an der neben dem President von Celltrion Pharm, Yoo Young-ho, auch wichtige Vertreter von BD und BD Korea teilnahmen, fand im Forschungszentrum von Celltrion Pharm in Songdo, Incheon, statt.

Im Rahmen der trilateralen Vereinbarung wird Celltrion Pharm eine langfristige Partnerschaft mit BD schließen und gemeinsame Strategien zur Gewinnung globaler Kunden umsetzen. Durch die Kombination seiner fortschrittlichen Fähigkeiten als Lohnhersteller („Contract Manufacturing Organization“, CMO) mit dem umfangreichen Kundennetzwerk von BD will Celltrion Pharm das Wachstum seines CMO-Geschäfts mit Fertigspritzen („Prefilled Syringe“, PFS) für Pharmaunternehmen auf dem nationalen und internationalen Markt beschleunigen.

Celltrion Pharm wird insbesondere das BD&CMO-Partnerschaftsprogramm nutzen, um seine PFS-CMO-Fähigkeiten bei den wichtigsten internationalen Kunden von BD zu bewerben. Das Programm, das als Netzwerkplattform dient, verbindet den weltweiten Kundenstamm von BD mit qualifizierten CMO-Unternehmen, empfiehlt auf Basis der Kundenbedürfnisse geeignete Partner und fördert so neue geschäftliche Kooperationen.

Um der steigenden Nachfrage nach PFS-Produktion gerecht zu werden, erweitert Celltrion Pharm seine Produktionslinie in der Anlage in Cheongju. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 16 Millionen Spritzen wird in der dreistöckigen, 2.315 m² großen Anlage derzeit eine PFS-Linie betreiben, die den gesamten Prozess von der Formulierung des Wirkstoffs über die Abfüllung, die Sichtprüfung, die Zusammensetzung und die Etikettierung bis hin zur Verpackung abdeckt. Die neue Produktionsanlage wird auf einem 13.554 m² großen Grundstück bis 2030 errichtet. Nach der Inbetriebnahme soll die PFS-Gesamtproduktionskapazität verdreifacht werden.

Die Anlage in Cheongju, die im Jahr 2023 die globale GMP-Zertifizierung erhalten hat, stellt die Medikamente Remsima SC und Yuflyma von Celltrion zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen her. Die Anlage ist darüber hinaus für die Fertigung von drei Arten von PFS-Formulierungen ausgestattet: Autoinjektoren („Auto-Injector“, AI), Fertigspritzen („Prefilled Syringe“, PFS) und Fertigspritzen mit Sicherheitsvorrichtung („Prefilled Syringe-S (Safety Device)“). Ein wesentlicher Vorteil der Anlage besteht darin, dass sie sowohl die stark nachgefragten Autoinjektoren als auch die Fertigspritzen mit Sicherheitsvorrichtung gleichzeitig produzieren kann.

Celltrion Pharm sieht die Vereinbarung als einen wichtigen Meilenstein für die weltweite Expansion seines PFS-CMO-Geschäfts, da es das umfangreiche Kundennetzwerk von BD wird nutzen können. Aufbauend auf seinen differenzierten PFS-Produktionskapazitäten wird das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit seiner globalen CMO-Aktivitäten weiter ausbauen und die schnelle Akquise neuer Kunden vorantreiben.

