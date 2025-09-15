Irak : TotalEnergies lance la construction des deux derniers grands volets du GGIP

BAGHDAD--(BUSINESS WIRE)--M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Son Excellence M. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’Etat aux Affaires énergétiques du Qatar et Président-directeur général de QatarEnergy ont rencontré le dimanche 14 septembre à Bagdad Son Excellence Mohammed Shia al-Soudani, Premier ministre de la République d’Irak, et Son Excellence Hayan Abulghani, ministre du Pétrole et vice-Premier ministre, pour annoncer le lancement de la construction de l’usine de traitement d’eau de mer ainsi que de la phase 2 du redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi.

Il s’agit des deux derniers grands contrats du Gas Growth Integrated Project (GGIP), mené par TotalEnergies (45 %, opérateur) aux cotés de ses partenaires Basra Oil Company (30 %) et QatarEnergy (25 %).

Avec ces signatures, l’ensemble des 4 volets (gaz naturel, solaire, pétrole, eau) du GGIP sont désormais en phase d’exécution. Le projet GGIP, emblématique de la stratégie multi-énergies de TotalEnergies, est destiné à valoriser durablement les ressources naturelles de l’Irak pour améliorer la fourniture en électricité du pays tout en contribuant à son indépendance énergétique et à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

L’usine de traitement d’eau de mer, une infrastructure clé pour préserver les ressources en eau du pays

L’usine de traitement d’eau de mer sera construite sur la côte, à proximité de la ville d’Um Qasr. Elle traitera et transportera 5 millions de barils d’eau de mer par jour vers les principaux champs pétroliers du sud de l’Irak.

L’eau de mer traitée remplacera l’eau douce actuellement prélevée dans le Tigre, l’Euphrate et les aquifères pour maintenir la pression des champs pétroliers. Le projet contribuera ainsi à réduire la situation de stress hydrique dans la région et devrait libérer jusqu’à 250 000 m3 d'eau douce par jour pour l'irrigation et les besoins de l'agriculture locale.

La poursuite du redéveloppement de Ratawi, l’un des sites pétroliers les moins émetteurs d’Irak

Le redéveloppement du champ de Ratawi a été lancé en septembre 2023. La phase 1 vise à augmenter la production jusqu'à 120 000 b/j et devrait entrer en production d’ici début 2026.

La réalisation de la phase 2 (développement complet) permettra de porter la production à 210 000 b/j à compter de 2028, sans aucun torchage de routine.

Les 160 Mpc/j de gaz associés à cette production seront intégralement valorisés, grâce à une usine de traitement de gaz d’une capacité de 300 Mpc/j, dont la construction a débuté début 2025. Cette unité valorisera aussi le gaz jusqu’à présent torché de deux autres champs du sud de l’Irak et alimentera des centrales électriques d’une capacité de production d’environ 1,5 GW, permettant d’alimenter en électricité 1,5 million de foyers irakiens. Une première unité de traitement de 50 Mpc/j démarrera début 2026, en parallèle de la mise en production de la phase 1 de Ratawi.

« Nous nous réjouissons d’annoncer l’attribution des deux derniers contrats du Gas Growth Integrated Project en particulier l’usine de traitement d’eau de mer, attendue de longue date par l’industrie pétrolière en Irak. En moins de deux ans après l’entrée en vigueur du GGIP en août 2023, TotalEnergies et ses partenaires ont pleinement tenu leurs engagements envers le peuple irakien en lançant l’ensemble des projets inclus dans ce programme multi-énergies, véritable vitrine de la stratégie de transition de TotalEnergies. Ces projets contribueront de manière significative à l’économie irakienne et mobiliseront durant la phase de construction 7 000 travailleurs irakiens », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « Je suis également fier de confirmer que la première phase des projets de gaz associé, pétrole et solaire sera mise en service dès début 2026 ».

***

Le projet Gas Growth Integrated Project en Irak

Le projet multi-énergies Gas Growth Integrated Project (GGIP) a été lancé par TotalEnergies en Irak en 2023. Le GGIP vise à mettre en valeur le développement des ressources naturelles du pays et améliorer la fourniture d’électricité. Ce projet 4-en-1 comprend la récupération du gaz actuellement torché sur trois champs pétroliers du sud du pays afin d’alimenter des centrales électriques, le redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi, la construction d’une centrale solaire d’une capacité de 1 GWac (1,25 GWc) et d’une usine de traitement d’eau de mer.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).