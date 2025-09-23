-

Hanshow et Delfi s’associent pour développer leurs solutions numériques en Europe

original

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des étiquettes électroniques de gondoles (EEG) et des solutions numériques pour le commerce de détail, et Delfi Technologies, pionnier danois des technologies pour le commerce de détail avec plusieurs décennies d’expertise dans les plateformes EEG, annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à développer l’offre d’étiquettes digitales pour les détaillants en Europe et à accélérer la transformation numérique en magasin.

Grâce à ce partenariat, la plateforme Breece System de Delfi Technologies sera enrichie par le portefeuille d’étiquettes électroniques de Hanshow, ayant fait ses preuves dans des milliers de déploiements mondiaux.

Ce partenariat combine l’expérience de Delfi dans le déploiement d’étiquettes numériques en Europe et le leadership mondial de Hanshow en matière d’innovation. Ensemble, les deux entreprises offriront aux détaillants davantage de flexibilité, d’options et de valeur, tout en accélérant leur transformation numérique, en réduisant les coûts et en maximisant l’impact.

Ce partenariat renforce également l’engagement des deux sociétés en faveur du développement durable. En remplaçant les processus papier par une gestion numérique des prix, en permettant des mises à jour en temps réel et en réduisant les inefficacités opérationnelles, Hanshow aide les détaillants à diminuer leurs coûts, améliorer la précision et fonctionner de manière plus durable dans un environnement omnicanal.

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques de gondoles et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions numériques pour magasins, fournissant des informations centrées sur le client. Les solutions de Hanshow sont déployées dans plus de 70 pays, aidant les détaillants à harmoniser leurs opérations, optimiser leurs stratégies de prix et offrir une expérience client plus personnalisée. En savoir plus : www.hanshow.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

info@hanshow.com

Industry:

Hanshow

Release Versions
EnglishSpanishFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

info@hanshow.com

More News From Hanshow

Hanshow et le CGF organisent le DDVC SpringBoard EU, mettant en lumière les Retail Media Networks et l’innovation en magasin propulsée par l’IA

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des solutions digitales pour le commerce, en partenariat avec The Consumer Goods Forum (CGF), a organisé l’atelier Data-Driven Value Chain (DDVC) SpringBoard EU dans les bureaux de Hanshow à Amsterdam le 28 août, après un dîner de networking le 27 août. Le programme soigneusement conçu a réuni plus de 30 décideurs seniors issus de la distribution, des biens de consommation (CPG), des agences médias et des leaders technologiques, sous le thème...

Hanshow reconnu dans le "Top 30 des marques de mondialisation de Forbes Chine 2024"

SHANGHAI, Chine--(BUSINESS WIRE)--Hanshow a été nommée l'une des "Top 30 des marques de mondialisation de Forbes Chine 2024", rejoignant des entreprises leaders telles que Huawei, Lenovo et Alibaba Cloud, qui font preuve d'excellence en matière d’expansion et d’innovation mondiale. Cette distinction souligne la stratégie globale précise de Hanshow, ses performances exceptionnelles et son potentiel à révolutionner la numérisation du commerce de détail avec des technologies de pointe et des servi...

Too Good To Go et Hanshow s'associent pour optimiser la gestion des excédents alimentaires en magasin

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Selon l'European Grocery Retailing Institute, le gaspillage alimentaire coûte en moyenne aux commerçants détaillants environ 2 % de leurs ventes nettes, ce qui impacte directement leurs marges. Une des raisons principales de ce gaspillage alimentaire est une gestion défaillante des produits en dates courtes causée par une identification trop tardive de ceux considérés “à risque”. Les processus de vérification des dates de péremption en magasin sont nécessaires, mais peuv...
Back to Newsroom