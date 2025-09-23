Hanshow et Delfi s’associent pour développer leurs solutions numériques en Europe

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des étiquettes électroniques de gondoles (EEG) et des solutions numériques pour le commerce de détail, et Delfi Technologies, pionnier danois des technologies pour le commerce de détail avec plusieurs décennies d’expertise dans les plateformes EEG, annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à développer l’offre d’étiquettes digitales pour les détaillants en Europe et à accélérer la transformation numérique en magasin.

Grâce à ce partenariat, la plateforme Breece System de Delfi Technologies sera enrichie par le portefeuille d’étiquettes électroniques de Hanshow, ayant fait ses preuves dans des milliers de déploiements mondiaux.

Ce partenariat combine l’expérience de Delfi dans le déploiement d’étiquettes numériques en Europe et le leadership mondial de Hanshow en matière d’innovation. Ensemble, les deux entreprises offriront aux détaillants davantage de flexibilité, d’options et de valeur, tout en accélérant leur transformation numérique, en réduisant les coûts et en maximisant l’impact.

Ce partenariat renforce également l’engagement des deux sociétés en faveur du développement durable. En remplaçant les processus papier par une gestion numérique des prix, en permettant des mises à jour en temps réel et en réduisant les inefficacités opérationnelles, Hanshow aide les détaillants à diminuer leurs coûts, améliorer la précision et fonctionner de manière plus durable dans un environnement omnicanal.

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques de gondoles et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions numériques pour magasins, fournissant des informations centrées sur le client. Les solutions de Hanshow sont déployées dans plus de 70 pays, aidant les détaillants à harmoniser leurs opérations, optimiser leurs stratégies de prix et offrir une expérience client plus personnalisée. En savoir plus : www.hanshow.com

