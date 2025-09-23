-

Hanshow y Delfi se asocian para expandir soluciones digitales en Europa

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, líder mundial en etiquetas de estantes electrónicas (ESL) y soluciones digitales para el comercio minorista, y Delfi Technologies, empresa danesa pionera en tecnología para el comercio minorista con décadas de experiencia en plataformas ESL, han anunciado hoy una nueva alianza que marca el inicio de una cooperación más estrecha para ampliar la oferta de etiquetas electrónicas (ESL) a los minoristas de toda Europa y acelerar la siguiente fase de la transformación digital en las tiendas.

A través de esta colaboración, la plataforma Breece System de Delfi Technologies se verá reforzada con la cartera de etiquetas electrónicas (ESL) de primer nivel de Hanshow, probada en miles de implementaciones en todo el mundo.

Esta colaboración combina la experiencia de Delfi en implementaciones de etiquetas electrónicas (ESL) en Europa con el liderazgo mundial de Hanshow en innovación. Juntos, Hanshow aportará más flexibilidad, más opciones y más valor a los minoristas, ayudándoles a acelerar su transformación digital reduciendo costes y aumentando el impacto.

Esta alianza también refuerza el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad. Al sustituir los procesos en papel por la gestión digital de precios, permitir actualizaciones en tiempo real y reducir las ineficiencias operativas, Hanshow ayuda a los minoristas a reducir costes, mejorar la precisión y gestionar sus operaciones de forma más sostenible en la era del comercio minorista omnicanal.

Hanshow es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de etiquetas electrónicas para estantes y soluciones digitales para tiendas. La empresa ofrece a sus clientes una serie de puntos de contacto IoT personalizados y soluciones digitales para tiendas que proporcionan información centrada en el cliente. Las soluciones de Hanshow han prestado servicios a un gran número de tiendas en más de 70 países y regiones, ayudándolas a agilizar sus operaciones, optimizar sus estrategias de precios y ofrecer a los clientes una experiencia más personalizada. Más información en: www.hanshow.com

