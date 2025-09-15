Arabie Saoudite : Veolia fournit des technologies de pointe pour le plus grand projet d’eau industrielle complexe au Moyen-Orient pour SATORP

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) annonce la signature d’un accord entre le consortium composé de Veolia, Marafiq, et Lamar et SATORP (une coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies Raffinage Chimie) pour mettre en œuvre un projet majeur de recyclage de l’eau issue des effluents industriels complexes dans la ville industrielle de Jubail — le plus grand pôle pétrochimique du Moyen-Orient.

Le projet comprend une usine de réutilisation de l’eau issue des effluents industriels complexes à la pointe de la technologie, d’une valeur de 500 millions de dollars, et d’une envergure sans précédent, dont la construction est confiée à Veolia et Orascom pour les travaux de génie civil. Il comprend également un contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) qui sera assurée par Veolia et par son partenaire pour une durée de 30 ans à partir de 2028. L’usine disposera des technologies les plus récentes de Veolia, AnoxKaldnesⓇ MBBR, membranes ZeeWeedⓇ et ActifloⓇ Carb, incluant un traitement innovant des soudes usagées afin de maximiser la récupération des ressources et de réduire significativement son impact environnemental.

La réutilisation de l’eau issue des effluents industriels est cruciale au Moyen-Orient, où l’eau douce se raréfie, la demande est en hausse et les conditions climatiques sont extrêmes. Le recyclage participe à réduire la pollution environnementale, préserver les ressources en eau et diminuer les dépenses et coûts d’exploitation, soutenant ainsi une croissance industrielle durable et renforçant la résilience du territoire face aux pénuries d’eau.

Avec une capacité annuelle de près de 8,8 millions de m³, l’usine de réutilisation des eaux sera la plus grande de ce type au Moyen-Orient. Au-delà de SATORP, elle permettra d’offrir des solutions de traitement avancées aux futurs acteurs industriels de la région, établissant ainsi un pôle régional pour la gestion des eaux usées complexes.

Pionnier et principal fournisseur de solutions avancées en matière de gestion de l’eau au Moyen-Orient, Veolia dirigera les opérations de l’usine à Jubail, en s’appuyant sur son expertise complète sur l’ensemble de la chaîne de traitement des eaux usées industrielles. Le Groupe se concentrera sur la maximisation de la valorisation des ressources issues des eaux usées locales, en les transformant en une nouvelle ressource pour le client, permettant ainsi la création de nouvelles boucles circulaires.

« En innovant et en faisant progresser le recyclage de l’eau issue des effluents industriels complexes à grande échelle à Jubail, Veolia réaffirme son engagement à soutenir la Vision 2030 du Royaume d’Arabie saoudite et à accompagner la transition vers une économie plus circulaire au Moyen-Orient », déclare Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia. « Nous sommes extrêmement fiers de continuer à accompagner le Royaume dans sa quête d’une croissance durable en mettant à profit notre expertise et nos technologies de pointe dans le traitement des eaux usées industrielles. En tant que fournisseur de technologies, concepteur de procédés, investisseur et opérateur, Veolia est impliqué à tous les niveaux de ce projet sans précédent qui ouvre un nouveau chapitre pour l’industrie mondiale. C’est là l’essence même de GreenUp, notamment dans les technologies de l’eau et au Moyen-Orient, qui sont tous deux des boosters de notre programme stratégique. »

Les activités de Veolia à Jubail depuis 2009

Depuis près de 15 ans, grâce à son expertise et à ses innovations de pointe, Veolia a établi une forte présence en Arabie Saoudite, à Jubail, le plus grand complexe industriel au monde, siège de nombreuses industries pétrochimiques à forte intensité énergétique (environ 30 entreprises majeures du secteur sont basées dans la région).

(environ 30 entreprises majeures du secteur sont basées dans la région). Depuis 2009, en tant que partenaire de confiance du secteur pétrochimique pour le traitement des eaux usées industrielles, Veolia exploite et entretient des installations de traitement pour d’importantes entreprises pétrochimiques. Ces partenariats de longue durée, dont les contrats s’échelonnent sur plus d'une décennie et ont fait l’objet de plusieurs renouvellements, témoignent de son engagement à aider ses clients à se concentrer sur leur cœur de métier tout en garantissant une conformité environnementale de classe mondiale.

pour d’importantes entreprises pétrochimiques. Ces partenariats de longue durée, dont les contrats s’échelonnent sur plus d'une décennie et ont fait l’objet de plusieurs renouvellements, témoignent de son engagement à aider ses clients à se concentrer sur leur cœur de métier tout en garantissant une conformité environnementale de classe mondiale. En 2025, Veolia a développé une coentreprise avec la Royal Commission for Jubail & Yanbu pour une installation durable de valorisation énergétique des déchets dangereux industriels à Jubail 2, dotée d'une capacité d’incinération de 121 000 tonnes par an, renforçant ainsi ses capacités de traitement des déchets industriels dans la région.

A PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com