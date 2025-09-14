Eutelsat y Multimedios Televisión consolidan su larga asociación en materia de satélites en México

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext París / Bolsa de Londres: ETL) anuncia que ha renovado su asociación plurianual con Multimedios Televisión, una de las principales emisoras de televisión en abierto (FTA) de México y parte del Grupo Multimedios, el principal conglomerado mediático nacional. Este nuevo acuerdo garantiza la capacidad en banda C del satélite EUTELSAT 117 West A, lo que consolida aún más el papel de Eutelsat como socio de confianza en el ecosistema de distribución de contenidos de la región.

Multimedios Televisión es una cadena de televisión nacional en español con una enorme presencia en el noreste y centro-norte de México, el sudoeste de Estados Unidos, Costa Rica y hogares con cable/IPTV en toda América Latina. Forma parte del Grupo Multimedios, un gigante mediático con participaciones en televisión, radio, edición y entretenimiento. La programación de la cadena incluye noticias, deportes, contenidos infantiles y programas de variedades producidos localmente y diseñados especialmente para el gran público.

En virtud de este acuerdo, Multimedios Televisión seguirá utilizando el satélite EUTELSAT 117 West A para distribuir sus contenidos en español a operadores de cable de México y América Latina, así como a emisoras de TDT (televisión digital terrestre) de México y Costa Rica.

La colaboración ininterrumpida durante más de dos décadas entre Eutelsat y Multimedios Televisión ha construido una de las redes de distribución por satélite más estables y eficaces de la región. El acuerdo consolida a EUTELSAT 117 West A como un vecindario de video líder para las emisoras de América Latina, que ofrece una amplia cobertura, alta confiabilidad y un sólido alcance para los proveedores de contenido.

José Ignacio González-Núñez, vicepresidente sénior de la Unidad de negocios de Ventas de video para América de Eutelsat, declaró: “Estamos orgullosos de continuar este viaje con Multimedios Televisión, un socio valioso y pilar de nuestro vecindario de video en México. Esta renovación refleja la confianza en nuestra infraestructura y nuestro compromiso de apoyar a las principales emisoras de televisión en abierto para que puedan ofrecer contenidos de forma confiable y a gran escala”.

“Eutelsat ha sido un socio de confianza durante más de 25 años. Este acuerdo renovado garantiza la continuidad y la calidad de nuestras operaciones de transmisión en toda América Latina, lo que nos permite llegar a millones de hogares con el contenido que define a Multimedios”, señaló Orlando García Valle, director de Operaciones de Multimedios Televisión.

Eutelsat, un líder mundial en comunicaciones por satélite, presta servicios de conectividad y radiodifusión en todo el mundo. Eutelsat se formó mediante la combinación de la Compañía y OneWeb en 2023, y se convirtió en el primer operador de satélites GEO-LEO totalmente integrado con una flota de 34 satélites geoestacionarios (GEO) y una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de más de 600 satélites. Eutelsat satisface las necesidades de los clientes en cuatro verticales clave: Video, donde distribuye más de 6400 canales de televisión, y los mercados de conectividad de alto crecimiento de Conectividad móvil, Conectividad fija y Servicios gubernamentales. El conjunto único de activos en órbita de Eutelsat le permite ofrecer soluciones integradas para satisfacer las necesidades de clientes de todo el mundo. La Compañía tiene su sede en París y emplea a más de 1600 personas de más de 75 países. Eutelsat se compromete a ofrecer una conectividad segura, resistente y sostenible desde el punto de vista medioambiental para contribuir a reducir la brecha digital. La Compañía cotiza en la Bolsa Euronext de París (símbolo: ETL) y en la Bolsa de Londres (símbolo: ETL).

