Eutelsat e Multimedios Televisión consolidam parceria de longa data em satélites no México

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Bolsa de Valores Euronext de Paris / Bolsa de Valores de Londres: ETL) anunciou a renovação de sua parceria plurianual com a Multimedios Televisión, uma das principais emissoras de sinal aberto (FTA) do México e parte do Grupo Multimedios, o maior conglomerado de mídia nacional. O novo contrato garante capacidade em banda C no satélite EUTELSAT 117 West A, que consolida ainda mais o papel da Eutelsat como parceira confiável no ecossistema de entrega de conteúdo da região.

A Multimedios Televisión é uma rede de TV nacional de língua espanhola com grande presença no nordeste e centro-norte do México, sudoeste dos EUA, Costa Rica e residências com TV a cabo / IPTV em toda a América Latina. Ela é parte do Grupo Multimedios, uma potência da mídia com participações em televisão, rádio, publicações e entretenimento. A programação da rede inclui notícias, esportes, conteúdo infantil e programas de variedades produzidos a nível local e criados para o público em geral.

Com base neste contrato, a Multimedios Televisión continuará usando o EUTELSAT 117 West A para distribuir seu conteúdo em espanhol para operadoras de TV a cabo no México e na América Latina, bem como sites de TDT (Televisão Digital Terrestre) no México e na Costa Rica.

Com mais de duas décadas de cooperação ininterrupta, a Eutelsat e a Multimedios Televisión construíram uma das redes de distribuição via satélite mais estáveis ​​e eficazes da região. O contrato reafirma o EUTELSAT 117 West A como um dos principais provedores de vídeos na América Latina, oferecendo ampla cobertura, alta confiabilidade e enorme alcance para provedores de conteúdo.

José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior da Unidade de Negócios de Vídeos para Vendas da Eutelsat nas Américas, disse: "Estamos orgulhosos de continuar esta jornada com a Multimedios Televisión, uma parceira valiosa e pilar de nossa comunidade de vídeos no México. Esta renovação reflete a confiança em nossa infraestrutura e nosso compromisso em apoiar as principais emissoras de sinal aberto na entrega de conteúdo de modo confiável e em escala."

"A Eutelsat é uma parceira de confiança há mais de 25 anos. Este contrato renovado garante a continuidade e a qualidade de nossas operações de transmissão em toda a América Latina, o qual nos permite alcançar milhões de lares com o conteúdo que define a Multimedios", disse Orlando García Valle, Diretor de Operações da Multimedios Televisión.

Sobre a Eutelsat

A Eutelsat é líder mundial em comunicações via satélite, proporcionando conectividade e serviços de transmissão ao redor do mundo. A Eutelsat foi formada pela fusão da Empresa com a OneWeb em 2023, se tornando a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada, com uma frota de 34 satélites geoestacionários (GEO) e uma constelação de órbita terrestre baixa (LEO) com mais de 600 satélites. A Eutelsat satisfaz as necessidades dos clientes em quatro áreas verticais principais: Vídeos, onde distribui cerca de 6.400 canais de televisão, e os mercados de conectividade de alto crescimento de Conectividade Móvel, Conectividade Fixa e Serviços Governamentais. O conjunto exclusivo de ativos em órbita e infraestrutura terrestre da Eutelsat permite que ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes a nível mundial. A Empresa tem sede em Paris e emprega mais de 1.600 pessoas em mais de 75 países. A Eutelsat está comprometida em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A Empresa possui ações na Bolsa de Valores Euronext de Paris (código: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (código: ETL).

