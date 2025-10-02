L’équipe Raxio-Laser Light va transformer l’accès numérique sur des marchés qui comptent un demi-milliard d’habitants

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Les marchés en ligne africains, qui connaissent la croissance la plus rapide, mais sont les moins desservis, vont bénéficier d’un accès Internet plus abordable, plus fiable et plus rapide grâce à un partenariat entre Raxio Group, l’opérateur de centres de données le plus expansif du continent, et Laser Light Africa, la filiale régionale de l’opérateur américain de l’un des réseaux numériques intégrés les plus avancés au monde.

Cet accord historique associe le réseau en pleine expansion de centres de données Tier III de classe mondiale et indépendants des opérateurs de Raxio à l’envergure et à la portée de Laser Light afin de fournir l’accès numérique le plus avancé sur sept marchés à forte croissance (Angola, RDC, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Mozambique, Tanzanie et Ouganda), qui comptent près d’un demi-milliard d’habitants.

En hébergeant et en acheminant les données plus près des utilisateurs grâce aux centres de données de Raxio et au réseau de Laser Light, ce partenariat permettra de réduire le coût de l’Internet, de rendre les services plus fiables et d’accélérer la transformation numérique de l’Afrique dans tous les secteurs, de la banque et du commerce électronique aux soins de santé, à l’éducation et au divertissement.

Laser Light combine des liaisons optiques sous-marines, terrestres et satellitaires en une seule plateforme mondiale transparente, gérée par logiciel, qui transporte les données à la vitesse de la lumière dans le monde entier. Laser Light fournit également des services de cloud compétitifs aux utilisateurs finaux, en plus de son réseau maillé optique avancé conçu pour traiter efficacement d’énormes volumes de données en vue d’une distribution mondiale.

Un impact à grande échelle

La demande africaine en données est en plein essor, mais les entreprises et les consommateurs restent freinés par des connexions internationales peu fiables et des coûts élevés. En localisant les données sur le continent, les offres combinées des deux entreprises devraient permettre de :

Réduire les délais , en abaissant la latence de plusieurs centaines de millisecondes à quelques millisecondes seulement, ce qui permettra d’offrir des services en temps réel tels que le cloud computing, les jeux vidéo, la technologie financière, la télémédecine et les applications basées sur l’IA.

, en abaissant la latence de plusieurs centaines de millisecondes à quelques millisecondes seulement, ce qui permettra d’offrir des services en temps réel tels que le cloud computing, les jeux vidéo, la technologie financière, la télémédecine et les applications basées sur l’IA. Augmenter la fiabilité , en hébergeant les applications dans des installations de niveau III conçues pour une disponibilité de 99,982 % (équivalant à moins de deux heures d’indisponibilité par an).

, en hébergeant les applications dans des installations de niveau III conçues pour une disponibilité de 99,982 % (équivalant à moins de deux heures d’indisponibilité par an). Réduire les coûts , la mise en cache et le peering locaux permettant de réduire les coûts de bande passante de gros jusqu’à 90 %, ce qui devrait profiter aux utilisateurs finaux grâce à la baisse des prix de détail et à l’augmentation des débits.

, la mise en cache et le peering locaux permettant de réduire les coûts de bande passante de gros jusqu’à 90 %, ce qui devrait profiter aux utilisateurs finaux grâce à la baisse des prix de détail et à l’augmentation des débits. Améliorer la sécurité , avec moins de réseaux traitant les données privées pendant leur acheminement.

, avec moins de réseaux traitant les données privées pendant leur acheminement. Favoriser la durabilité, tandis que la technologie de transport optique, qui utilise des signaux lumineux au lieu de l’électricité pour acheminer les données, consomme beaucoup moins d’énergie par unité d’information, tandis que des itinéraires plus courts réduisent la charge énergétique des transmissions longue distance.

Première étape : Angola

La première phase du déploiement débutera en Angola en 2026, avec pour point d’ancrage le tout nouveau centre de données de Raxio à Luanda, intégré aux câbles sous-marins déjà en place dans le pays et au point d’échange Internet Angonix. Les phases suivantes s’étendront à l’ensemble des installations de Raxio.

« Les infrastructures numériques sont le pilier de la transformation économique », déclare Robert Skjodt, directeur général de Raxio Group. « En combinant les installations de pointe de Raxio avec le réseau optique mondial de Laser Light, nous offrons une plateforme qui stimulera l’innovation, l’investissement et la création d’emplois pour les décennies à venir. »

Derek Friend, président-directeur général de Laser Light Africa, ajoute : « L’association de ces deux entreprises place l’Afrique au cœur d’une autoroute numérique mondiale. En ouvrant de nouvelles voies pour le trafic de données, nous connectons plus directement les marchés africains entre eux et avec le reste du monde. »

Créer des écosystèmes et des emplois

Au-delà de la connectivité, le projet créera de nouveaux emplois dans la construction, l’exploitation et la gestion avancée des réseaux, ainsi que des programmes de formation visant à développer l’expertise locale dans les domaines de l’exploitation des centres de données de niveau III, du peering et des technologies optiques.

Ce partenariat se concentrera également sur plusieurs domaines prioritaires communs :

Intégrer les infrastructures : déployer le réseau maillé optique multidomaine de Laser Light, combinant fibre terrestre, systèmes de câbles sous-marins, systèmes de données modulaires et connectivité par satellite en orbite moyenne (MEO) dans toutes les installations de Raxio.

: déployer le réseau maillé optique multidomaine de Laser Light, combinant fibre terrestre, systèmes de câbles sous-marins, systèmes de données modulaires et connectivité par satellite en orbite moyenne (MEO) dans toutes les installations de Raxio. Développer l’interconnectivité : mettre en place des points de présence (PoP) et des hubs d’interconnexion au sein des centres de données de Raxio afin d’améliorer les flux de trafic régionaux et internationaux.

: mettre en place des points de présence (PoP) et des hubs d’interconnexion au sein des centres de données de Raxio afin d’améliorer les flux de trafic régionaux et internationaux. Activer la périphérie : développer conjointement des stratégies de centres de données périphériques afin de rapprocher le cloud, l’IoT, l’IA et les services d’entreprise des utilisateurs.

: développer conjointement des stratégies de centres de données périphériques afin de rapprocher le cloud, l’IoT, l’IA et les services d’entreprise des utilisateurs. Assurer l’alignement réglementaire : traiter conjointement la conformité locale en matière de souveraineté des données, de normes énergétiques et de cadres TIC sur chaque marché.

À propos de Raxio Group

Raxio Group est le premier opérateur africain de centres de données Tier III indépendants des opérateurs. Nous nous engageons à fournir des services de colocation et de connectivité de classe mondiale, avec la volonté de soutenir la transformation numérique de l’Afrique en proposant des solutions d’infrastructure de données de pointe, efficaces, fiables et durables, qui soutiennent et catalysent la croissance économique et l’inclusion numérique à travers le continent. Raxio Group dispose désormais d’installations opérationnelles en Ouganda, en Éthiopie, au Mozambique, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et en Angola, et sera bientôt présent en Tanzanie. Nous étendons constamment notre présence et sommes en passe de construire plusieurs nouvelles installations au cours des prochaines années, établissant ainsi un réseau de centres de données interconnectés répondant à la demande active et latente sur tout le continent africain.

https://www.raxiogroup.com

À propos de Laser Light Africa

Laser Light Africa, une filiale de Laser Light Communications (États-Unis), déploie le premier réseau hybride entièrement optique et de niveau souverain en Afrique. Combinant la fibre terrestre, les systèmes sous-marins et la connectivité par satellite laser, Laser Light fournit des solutions ultrarésilientes et à haute capacité aux gouvernements, aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications.

https://www.laserlight.co.za

