Infinite Orbits signe un accord de lancements multiples vers l’orbite géostationnaire avec Impulse Space

REDONDO BEACH, Californie et TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Impulse Space, leader de la mobilité spatiale, et Infinite Orbits, société française de services en orbite, ont renforcé leur partenariat en signant un accord de lancements multiples. Cet accord porte sur la mise en orbite géostationnaire (GEO) de plusieurs engins spatiaux d’Infinite Orbits à partir de 2027, via le programme de covoiturage spatial Caravan d’Impulse.

Les premières missions comprennent le lancement de plusieurs engins de service développés par Infinite Orbits, permettant de multiples missions de prolongation de durée de vie et le déploiement d’une flotte de microsatellites d’inspection et de surveillance. Avec au moins trois engins spatiaux lancés en 2027 et des missions supplémentaires prévues chaque année par la suite, cet accord renforce le partenariat entre les deux sociétés.

Les missions de covoiturage spatial Caravan offrent aux petits satellites un accès rapide, fiable et abordable à l’orbite géostationnaire. Après avoir été lancées en orbite basse (LEO) à bord d’une fusée Falcon 9, les missions Caravan utilisent l’étage de poussée Impulse, Helios, pour transporter plusieurs petits engins spatiaux vers leur destination cible en orbite géostationnaire en moins de 24 heures. La première mission Caravan d’Impulse est entièrement validée et devrait avoir lieu en 2026.

« Ces missions reflètent exactement le type d’accès orbital pour lequel nous avons conçu Caravan », déclare Eric Romo, président et directeur de l’exploitation d’Impulse Space. « Infinite Orbits a démontré la demande de l’industrie pour des satellites plus petits en orbite géostationnaire, et nous sommes fiers de jouer un rôle dans l’ouverture d’un accès fiable à des orbites à plus haute énergie. Nous sommes impatients de soutenir Infinite Orbits via Caravan et de construire ensemble un partenariat à long terme dans divers domaines. »

« Nous considérons ce partenariat comme essentiel pour notre croissance à long terme. Dans le contexte actuel, où un déploiement rapide en orbite géostationnaire est essentiel, nous comptons sur cette coopération transatlantique pour améliorer considérablement notre capacité à fournir rapidement une large gamme de services en orbite à nos clients souverains, gouvernementaux et commerciaux », déclare Adel Haddoud, directeur général d’Infinite Orbits.

À propos d’Impulse Space

Impulse Space, leader de la mobilité spatiale, accélère notre avenir au-delà de la Terre grâce à sa flotte de véhicules spatiaux économiques et performants : Helios et Mira. L’étage de lancement Helios permet d’atteindre des orbites à haute énergie grâce à son puissant moteur Deneb, transportant rapidement des charges utiles de l’orbite terrestre basse (LEO) vers l’orbite terrestre moyenne (MEO), l’orbite géostationnaire (GEO), l’orbite héliocentrique, l’orbite lunaire et d’autres orbites planétaires. Le Mira, qui a fait ses preuves en vol, offre une maniabilité précise et une réactivité rapide pour l’hébergement, le déploiement et les opérations de rendez-vous et de proximité (RPO) sur n’importe quelle orbite. Fondée par Tom Mueller et dirigée par une équipe de pionniers du secteur, Impulse Space transforme la mobilité spatiale en amenant ses clients de manière fiable et rapide là où ils veulent aller. Et ce n’est qu’un début. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.impulsespace.com

À propos d’Infinite Orbits

Fondée en 2017, Infinite Orbits est spécialisée dans les services en orbite GEO tels que la SSA spatiale, l’inspection et la prolongation de la durée de vie. La société a démontré des capacités uniques dans la conception et le développement de petits satellites GEO adaptés aux services en orbite, grâce à sa solution avancée et brevetée de navigation autonome Vision Based pour les services reposant sur la capacité de rendez-vous. Basée à Toulouse (France) et disposant de bureaux aux États-Unis, à Singapour et au Luxembourg, Infinite Orbits vise le leadership mondial dans le domaine des services en orbite. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.infiniteorbits.io

