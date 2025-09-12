-

Kinaxis宣布與Workday建立新合作，整合供應鏈、財務與勞動力規劃

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 供應鏈協調領域的AI領導者Kinaxis Inc. (TSX: KXS)今日宣布與Workday建立新合作，將在Kinaxis Maestro®Workday Adaptive Planning中整合AI驅動的智慧代理架構。這將為客戶提供營運、財務和人力資料的統一視圖，以推動更快、更具信心的決策。

當今企業領導者面臨日益增多的干擾和不確定性，但關鍵職能部門仍處於孤島運作狀態。供應鏈、財務和人力資源通常在不同的時間線上工作，導致高階主管獲得的資訊過時或不完整。因此，組織面臨回應時間滯後和目標設定不準確的風險加劇問題，進而錯失做出更優決策的機會。

透過這一互連解決方案，組織將能夠即時查看供應鏈事件對財務和勞動力的影響。例如，當需求激增時，領導者可以權衡利潤率影響、勞動力需求和生產選項，在數分鐘而非數周內做出盈利性的成長決策。此外，如果供應商中斷合作，高階主管可以類比替代方案，並即時查看對收入、成本和人員配置的影響。這種跨職能的情景規劃將有助於確保更快的策略調整和更強的韌性。

Kinaxis執行董事長Robert Courteau表示：「供應鏈現實、財務預測和勞動力策略首次實現協同聯動。透過連結Kinaxis和Workday的智慧代理架構，高階主管可以在數分鐘內充滿信心地採取行動，透過互連情景規劃保護利潤率、履行客戶承諾並建構韌性。鑑於已有數百家共同客戶同時使用這兩個平台，此次合作將在這一基礎上創造更大的價值。」

Workday總裁兼商務長Rob Enslin表示：「當今瞬息萬變的商業環境要求領導者比以往更快地做出關鍵決策，但往往因資料不互通而舉步維艱。與Kinaxis的合作將為我們的客戶提供人員、財務和供應鏈資料的統一視圖，使他們能夠敏捷回應並推動盈利成長。」

這一互連解決方案將協助客戶：

  • 做出更快、更好的決策——跨供應、財務和人力資源的情景規劃將為領導者提供AI賦能的建模，協助快速、自信地做出回應。
  • 制定更可靠的財務目標——使承諾植基於營運和勞動力現實。
  • 實現勞動力敏捷性——將臨時勞動力、加班和招募需求直接納入規劃。
  • 實現產業特定價值——為消費品、生命科學、高科技、汽車和醫療保健等產業提供共同解決方案。

如欲瞭解更多關於Kinaxis的資訊，請造訪kinaxis.com

關於Kinaxis
Kinaxis是現代供應鏈協調的全球領導者，致力於驅動複雜的全球供應鏈，並為管理這些供應鏈的人員提供支援，服務於全人類。我們強大的AI驅動供應鏈協調平台 Maestro™ 結合了專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一英里的配送。我們贏得了全球知名品牌的信任，提供所需的靈活性和可預測性，以應對當前的市場波動和干擾。若要了解如需更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上追蹤我們。

來源：Kinaxis Inc

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體關係
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917-446-7227

投資人關係
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

