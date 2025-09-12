Kinaxis宣布与Workday建立新合作，整合供应链、财务与劳动力规划

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 供应链协调领域的AI领导者Kinaxis Inc. (TSX: KXS)今日宣布与Workday建立新合作，将在Kinaxis Maestro®与Workday Adaptive Planning中整合AI驱动的智能框架。这将为客户提供运营、财务和人力数据的统一视图，以推动更快、更具信心的决策。

当今企业领导者面临日益增多的干扰和不确定性，但关键职能部门仍处于孤岛运作状态。供应链、财务和人力资源通常在不同的时间线上工作，导致高管们获得的信息过时或不完整。因此，组织面临响应时间滞后和目标设定不准确的风险加剧问题，进而错失做出更优决策的机会。

通过这一互联解决方案，组织将能够实时查看供应链事件对财务和劳动力的影响。例如，当需求激增时，领导者可以权衡利润率影响、劳动力需求和生产选项，在数分钟而非数周内做出盈利性的增长决策。此外，如果供应商中断合作，高管可以模拟替代方案，并即时查看对收入、成本和人员配置的影响。这种跨职能的情景规划将有助于确保更快的战略调整和更强的韧性。

Kinaxis执行董事长Robert Courteau表示：“供应链现实、财务预测和劳动力战略首次实现协同联动。通过连接Kinaxis和Workday的智能框架，高管们可以在数分钟内充满信心地采取行动，通过互联情景规划保护利润率、履行客户承诺并构建韧性。鉴于已有数百家联合客户同时使用这两个平台，此次合作将在这一基础上创造更大的价值。”

Workday总裁兼首席商务官Rob Enslin表示：“当今瞬息万变的商业环境意味着，领导者需要比以往更快地做出关键决策，但往往因数据不互通而举步维艰。与Kinaxis的合作将为我们的客户提供人员、财务和供应链数据的统一视图，使他们能够敏捷响应并推动盈利增长。”

这一互联解决方案将帮助客户：

做出更快、更好的决策 ——跨供应、财务和人力资源的情景规划将为领导者提供AI赋能的建模，助力快速、自信地做出响应。

制定更可靠的财务目标 ——使承诺基于运营和劳动力现实。

实现劳动力敏捷性 ——将临时劳动力、加班和招聘需求直接纳入规划。

获取行业特定价值——为消费品、生命科学、高科技、汽车和医疗保健等行业提供联合解决方案。

如需了解更多关于Kinaxis的信息，请访问kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

