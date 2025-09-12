Kinaxis kondigt een nieuw partnerschap met Workday aan om toeleveringsketens, financiën en personeelsplanning een te maken

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis Inc. (TSX: KXS), een AI-leider gespecialiseerd in orchestratie van toeleveringsketens, kondigde vandaag een nieuw partnerschap aan met Workday dat een door AI aangestuurd, agentic framework binnen Kinaxis Maestro® en Workday Adaptive Planning zal combineren. Dit zal klanten een eengemaakt zicht verschaffen op hun operationele, financiële en personeelsgegevens teneinde snellere en zekerdere beslissingen te bevorderen.

Bedrijfsleiders hebben tegenwoordig steeds vaker te kampen met onderbrekingen en onzekerheid, en toch bliiven kritieke functies in een afgezonderde context werken. Toeleveringsketens, financiën en HR werken vaak op gescheiden tijdslijnen, waardoor executives met achterhaalde en onvolledige informatie blijven zitten. Als gevolg hiervan moeten organisaties afrekenen met een groter risico voor latente reactietijd en onnauwkeurige targets, wat leidt tot gemiste kansen om betere beslissingen te kunnen nemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.