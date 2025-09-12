Kinaxis anuncia una nueva alianza con Workday para unificar la cadena de suministro, las finanzas y la planificación de la fuerza laboral

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis Inc. (TSX: KXS), líder en inteligencia artificial para la orquestación de la cadena de suministro, anunció hoy una nueva asociación con Workday que combinará un marco agéntico habilitado por IA en Kinaxis Maestro® y Workday Adaptive Planning. Esto brindará a los clientes una visión unificada de sus datos operativos, financieros y de personal para tomar decisiones más rápidas y confiables.

Los líderes empresariales actuales se enfrentan a una creciente disrupción e incertidumbre; sin embargo, las funciones críticas aún operan de forma aislada. Los departamentos de Cadena de Suministro, Finanzas y Recursos Humanos suelen trabajar con plazos separados, lo que deja a los ejecutivos con información obsoleta o incompleta. Como resultado, las organizaciones se enfrentan a un mayor riesgo de tiempos de respuesta latentes y objetivos imprecisos, lo que conlleva la pérdida de oportunidades para tomar mejores decisiones.

Gracias a esta solución conectada, las organizaciones verán el impacto financiero y laboral de los eventos de la cadena de suministro en tiempo real. Por ejemplo, cuando la demanda aumenta, los líderes pueden evaluar el impacto en los márgenes, las necesidades de mano de obra y las opciones de producción para tomar decisiones de crecimiento rentable en minutos, en lugar de semanas. Además, si un proveedor deja de estar disponible, los ejecutivos pueden modelar alternativas y ver de inmediato las implicaciones en ingresos, costos y personal. Esta planificación de escenarios multifuncional ayudará a asegurar cambios más rápidos y una mayor resiliencia.

“Por primera vez, la realidad de la cadena de suministro, las previsiones financieras y las estrategias de la fuerza laboral se integran”, comentó Robert Courteau, presidente ejecutivo de Kinaxis. “Con un marco de trabajo agéntico que conecta Kinaxis y Workday, los ejecutivos pueden actuar en minutos con confianza, protegiendo los márgenes, cumpliendo los compromisos con los clientes y desarrollando resiliencia mediante una planificación de escenarios vinculada. Con cientos de clientes conjuntos que ya utilizan ambas plataformas, esta colaboración aprovecha ese basamento para ofrecer mayor valor”.

“El entorno empresarial actual en constante evolución exige que los líderes tomen decisiones cruciales con mayor rapidez que nunca, pero a menudo tienen dificultades con datos desconectados”, explicó Rob Enslin, presidente y director comercial de Workday. “Esta alianza con Kinaxis brindará a nuestros clientes una visión unificada de sus datos de personal, finanzas y cadena de suministro, lo que les permitirá responder con agilidad e impulsar un crecimiento rentable”.

Esta solución conectada ayudará a los clientes a hacer lo siguiente:

Tomar decisiones más rápidas y mejores: la planificación de escenarios en los departamentos de suministro, finanzas y Recursos Humanos brindará a los líderes modelos basados ​​en IA, lo que ayudará a generar respuestas rápidas y confiables.

Obtener objetivos financieros más sólidos: compromisos basados ​​en la realidad operativa y de la fuerza de trabajo.

Lograr agilidad en la fuerza laboral: las necesidades contingentes de mano de obra, horas extras y contratación se tienen en cuenta directamente en la planificación.

Obtener valor específico de la industria: ofertas conjuntas de bienes de consumo, ciencias biológicas, alta tecnología, automoción y atención sanitaria.

Para obtener más información sobre Kinaxis, visite kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en orquestación moderna de cadenas de suministro, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro, Maestro™ basada en IA, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en el último kilómetro. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para proporcionar la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y la interrupción actuales. Para conocer más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn..

