Cameco signe un contrat d'approvisionnement à long terme d'UF6 avec Slovenské elektrárne

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) vient de conclure un nouvel accord à long terme pour la fourniture d'hexafluorure d'uranium naturel (UF 6 ) à Slovenské elektrárne (SE) en vue de son utilisation dans ses centrales nucléaires en Slovaquie. Cet accord, qui comprend des services d'uranium et de conversion, vise à fournir une source diversifiée et sûre d'UF 6 à SE jusqu'en 2036. Le matériau soutiendra les opérations dans les installations nucléaires de Bohunice et de Mochovce de SE, à partir de 2028.

Les membres de l’équipe marketing de Cameco se sont joints aux représentants de SE Londres au début du mois afin de célébrer l’accord.

« Cameco est fier de jouer un rôle essentiel en aidant la Slovaquie à répondre à ses besoins en combustible nucléaire. Grâce à cet accord à long terme, nous ajoutons un nouveau marché à notre portefeuille commercial mondial et soutenons la Slovaquie en lui fournissant un approvisionnement stable et fiable en uranium qui devrait renforcer la sécurité énergétique dans la région », déclare Tim Gitzel, chef de la direction de Cameco.

« La conversion est l’une des parties les plus critiques du cycle du combustible nucléaire, il s'agit processus par lequel l’uranium naturel est converti en une forme adaptée à l’enrichissement et au retraitement. Slovenské elektrárne a réussi à garantir un approvisionnement fiable et à long terme d’une part importante de cette matière première clé jusqu’en 2036, ce qui constitue une étape importante pour la sécurité énergétique de la Slovaquie. Ce contrat stratégique pour Slovenské elektrárne nous permet de diversifier nos fournisseurs, de réduire notre dépendance à l’égard d’une source unique et, dans le même temps, de garantir le bon fonctionnement de nos centrales nucléaires », déclare Branislav Strýček, président et chef de la direction de Slovenské elektrárne.

Les détails du contrat sont commercialement confidentiels.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations et de l'information sur les attentes pour l'avenir, qui sont appelées les informations prospectives. Ces informations prospectives sont basées sur les points de vue actuels, qui peuvent changer considérablement, et les résultats et les événements réels peuvent être considérablement différents de ce qui est actuellement attendu. Voici des exemples de renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse : notre attente que nous fournirons une source sûre d'UF 6 naturel à SE dans le cadre de l'accord ; la durée prévue et le calendrier d'entrée en vigueur de l'accord ; notre attente qu'en concluant l'accord, nous ajoutions un nouveau marché à notre portefeuille commercial mondial ; notre conviction qu'en nous acquittant des obligations qui nous incombent en vertu de l'accord, nous fournirons à la Slovaquie un approvisionnement stable et fiable en uranium combustible qui devrait renforcer la sécurité énergétique ; et les avantages escomptés de l’accord avec SE. Les risques matériels qui pourraient conduire à des résultats différents comprennent : les obligations en vertu de l'accord ne sont pas exécutées par les parties conformément aux termes de l'accord ; l'accord n'entraîne pas les avantages financiers attendus pour nous ou SE ; le risque que l'ajout du marché slovaque à notre portefeuille commercial mondial nuise à nos activités ; et le risque que nous ne soyons pas en mesure d'améliorer la sécurité énergétique en Slovaquie en nous acquittant des obligations qui nous incombent en vertu de l'accord. En présentant les informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes en ce qui concerne: l'exécution par les parties des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord ; les avantages financiers de l'accord pour nous et SE ; les avantages pour notre entreprise de l'ajout du marché slovaque à notre portefeuille commercial mondial ; et notre capacité à renforcer la sécurité énergétique en Slovaquie en nous acquittant des obligations qui nous incombent en vertu de l’accord.

À propos de Cameco

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour assurer un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves de qualité supérieure et les opérations à faible coût au monde, ainsi que sur des investissements importants tout au long du cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour fournir des solutions mondiales de combustible nucléaire pour la production d'énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Tels qu’utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

À propos de Slovenské elektrárne

Avec une part supérieure à 60 % de la production totale d’électricité en Slovaquie, Slovenské elektrárne, a.s. est le plus grand producteur d’électricité du pays. Depuis la fermeture de sa dernière centrale au charbon à la fin du premier trimestre 2024, l'ensemble de l'électricité produite par l'entreprise est sans émissions directes de CO₂. L'entreprise exploite cinq réacteurs nucléaires, 31 centrales hydroélectriques et deux centrales photovoltaïques.

L’engagement de l’entreprise à produire de l’électricité à partir de sources à faible intensité de carbone en fait un chef de file de la production d’énergie durable en Europe centrale et orientale. La société a figuré à quatre reprises dans le prestigieux indice Europe’s Climate Leaders, publié depuis 2021 par le Financial Times et Statista.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.