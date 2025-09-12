Kinaxis anuncia nova parceria com a Workday para unir cadeia de suprimentos, finanças e planejamento de força de trabalho

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis Inc. (TSX: KXS), líder em IA na orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje uma nova parceria com a Workday que combinará uma estrutura agêntica habilitada para IA entre o Kinaxis Maestro® e o Workday Adaptive Planning. Isso dará aos clientes uma visão unificada de seus dados operacionais, financeiros e de pessoal para tomar decisões mais rápidas e

Os líderes empresariais de hoje enfrentam cada vez mais perturbações e incertezas, mas as funções críticas ainda operam em silos. A cadeia de suprimentos, as finanças e os recursos humanos muitas vezes trabalham em cronogramas separados, deixando os executivos com informações desatualizadas ou incompletas. Como resultado, as organizações enfrentam um risco elevado de tempo de resposta latente e metas imprecisas, levando à perda de oportunidades para melhores decisões.

Por meio dessa solução conectada, as organizações verão o impacto financeiro e na força de trabalho dos eventos da cadeia de suprimentos em tempo real. Por exemplo, quando a demanda aumenta, os líderes podem avaliar o impacto na margem, as necessidades de mão de obra e as opções de produção para tomar decisões de crescimento lucrativas em minutos, não em semanas. Além disso, se um fornecedor ficar offline, os executivos podem modelar alternativas e ver imediatamente as implicações em receita, custo e pessoal. Esse planejamento de cenário multifuncional ajudará a garantir mudanças mais rápidas e maior resiliência.

“Pela primeira vez, as realidades da cadeia de suprimentos, as previsões financeiras e as estratégias de força de trabalho avançam juntas”, disse Robert Courteau, presidente executivo da Kinaxis. “Com uma estrutura agêntica conectando a Kinaxis e a Workday, os executivos podem agir em minutos com confiança, protegendo as margens, mantendo os compromissos com os clientes e fortalecendo a resiliência por meio de um planejamento de cenários conectado. Com centenas de clientes conjuntos já utilizando ambas as plataformas, esta parceria se baseia nesse alicerce para oferecer ainda mais valor.”

“Em um ambiente de negócios em rápida evolução como o de hoje, os líderes precisam tomar decisões cruciais mais rápido do que nunca, mas muitas vezes enfrentam dificuldades com dados desconectados. Esta parceria com a Kinaxis fornecerá aos nossos clientes uma visão unificada de seus dados de pessoas, finanças e cadeia de suprimentos, capacitando-os a responder com agilidade e impulsionar o crescimento lucrativo.”

Esta solução conectada ajudará os clientes a:

Tomar decisões mais rápidas e inteligentes – O planejamento de cenários envolvendo suprimentos, finanças e RH permitirá aos líderes utilizar modelagem com ia, impulsionando respostas rápidas e confiantes

– O planejamento de cenários envolvendo suprimentos, finanças e RH permitirá aos líderes utilizar modelagem com ia, impulsionando respostas rápidas e confiantes Alcançar metas financeiras mais sólidas – Compromissos baseados na realidade operacional e da força de trabalho

– Compromissos baseados na realidade operacional e da força de trabalho Conquistar agilidade na força de trabalho – Mão de obra contingente, horas extras e necessidades de contratação incorporadas diretamente ao planejamento

– Mão de obra contingente, horas extras e necessidades de contratação incorporadas diretamente ao planejamento Obter valor específico por setor – Ofertas conjuntas para bens de consumo, ciências da vida, tecnologia avançada, setor automotivo e saúde

Para obter mais informações sobre a Kinaxis, visite kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializa cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoia as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™ combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, do planejamento estratégico plurianual à entrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas. a fim de oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.