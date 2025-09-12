-

Kinaxis annuncia una nuova collaborazione con Workday per unificare la catena di fornitura, la finanza e la pianificazione della forza lavoro

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis Inc. (TSX: KXS), una delle principali aziende di intelligenza artificiale nell’orchestrazione delle catene di fornitura, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con Workday che unirà una struttura agentica, abilitata all'AI in entrambi Kinaxis Maestro® e Workday Adaptive Planning. Questo darà ai clienti una visione unificata dei propri dati operativi, finanziari e del personale per promuovere decisioni più rapide e sicure.

I leader aziendali oggi affrontano un numero sempre maggiore di interruzioni e incertezze, eppure le funzioni critiche operano ancora in isolamento. Le divisioni approvvigionamento, finanza e personale seguono tabelle di marcia distinte, lasciando ai dirigenti informazioni obsolete o incomplete. Di conseguenza, le organizzazioni si trovano ad affrontare rischi maggiori di tempi di risposta latenti e obiettivi imprecisi, che risultano nella perdita di occasioni per decisioni migliori.

Relazioni con i media
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917-446-7227

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

