AM Best Afirma Calificaciones Crediticias a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa-” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V. (Everest México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Everest México es miembro de Everest Group, Ltd. (Everest), la cual, en una base consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa en el nivel más fuerte, así como un adecuado desempeño operativo, perfil de negocio muy favorable y una apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

Las calificaciones reflejan la importancia geográfica y estratégica que representa la compañía en México para Everest en Latinoamérica, así como la integración de prácticas, procedimientos, reaseguro, infraestructura, prácticas de suscripción y perfil de ERM de Everest dentro de Everest México, al igual que sinergias y eficiencias operativas resultantes de ser miembro del grupo. Contrarrestando parcialmente dichos factores positivos de calificación, se encuentra el entorno competitivo en el segmento de daños en México y Latinoamérica.

Everest México es una compañía startup la cual recibió autorización durante 2024 para operar en el negocio de daños y líneas financieras. AM Best espera que la compañía continúe adhiriéndose a las prácticas y procedimientos tanto de suscripción como de ERM implementados por el grupo Everest, el cual ha reportado sólidos resultados en medio de un mercado de reaseguro endurecido. En 2024, la capitalización ajustada por riesgos de Everest Mexico se encuentra en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en ingles).

Acciones de calificación negativas podría ocurrir debido a una disminución significativa en la capitalización ajustada por riesgos del grupo u otras métricas clave de fortaleza de balance. Si se tomase una acción de calificación negativa sobre Everest como resultado de una tendencia negativa sostenida en las métricas de suscripción y desempeño operativo por debajo de las expectativas de AM Best para el nivel adecuado de evaluación del desempeño operativo, las calificaciones de Everest México reflejarían esas mismas acciones.

Aunque poco probable en el corto plazo, una acción de calificación positiva podría ocurrir si se observa una tendencia favorable sostenida en las métricas de desempeño operativo por encima del promedio de sus pares.

Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de Everest México para grupo Everest podría también impactar las calificaciones de la compañía.

