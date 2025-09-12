Kinaxis annonce un nouveau partenariat avec Workday visant à unir la chaîne logistique, les finances et la planification des effectifs

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis Inc. (TSX : KXS), leader de l’IA dans l’orchestration de la chaîne logistique, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Workday qui combinera un cadre agentique basé sur l’IA entre Kinaxis Maestro® et Workday Adaptive Planning. Les clients bénéficieront ainsi d’une vue unifiée de leurs données opérationnelles, financières et humaines, ce qui leur permettra de prendre des décisions plus rapides et plus sûres.

Les chefs d’entreprise sont aujourd’hui confrontés à des perturbations et à une incertitude croissantes, mais les fonctions essentielles continuent de fonctionner en silos. La chaîne d’approvisionnement, les finances et les ressources humaines travaillent souvent selon des calendriers distincts, ce qui fait que les dirigeants disposent d’informations obsolètes ou incomplètes. En conséquence, les organisations sont confrontées à un risque accru de temps de réponse latent et d’objectifs inexacts, ce qui les empêche de prendre de meilleures décisions.

Grâce à cette solution connectée, les organisations pourront voir en temps réel l’impact financier et humain des événements liés à la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, en cas de pic de demande, les dirigeants pourront évaluer l’impact sur les marges, les besoins en main-d’œuvre et les options de production afin de prendre des décisions de croissance rentables en quelques minutes, et non en plusieurs semaines. De même, si un fournisseur se déconnecte, les dirigeants pourront modéliser des alternatives et voir immédiatement les implications en termes de revenus, de coûts et de personnel. Cette planification de scénarios interfonctionnelle permettra d’assurer des pivots plus rapides et une plus grande résilience.

« Pour la première fois, les réalités de la chaîne d’approvisionnement, les prévisions financières et les stratégies en matière de main-d’œuvre évoluent de concert », déclare Robert Courteau, président exécutif de Kinaxis. « Grâce à un cadre agentique reliant Kinaxis et Workday, les dirigeants peuvent agir en quelques minutes en toute confiance, protéger leurs marges, respecter leurs engagements envers leurs clients et renforcer leur résilience grâce à une planification de scénarios connectée. Avec des centaines de clients communs utilisant déjà les deux plateformes, ce partenariat s’appuie sur cette base pour offrir une plus grande valeur ajoutée. »

« Dans un environnement commercial en constante évolution, les dirigeants doivent prendre des décisions critiques plus rapidement que jamais, mais sont souvent confrontés à des données disparates », déclare Rob Enslin, président et directeur commercial de Workday. « Ce partenariat avec Kinaxis offrira à nos clients une vue unifiée de leurs données relatives au personnel, aux finances et à la chaîne d’approvisionnement, leur permettant ainsi de réagir avec agilité et de stimuler une croissance rentable. »

Cette solution connectée aidera les clients à :

Prendre des décisions plus rapides et plus éclairées – La planification de scénarios couvrant l’approvisionnement, les finances et les ressources humaines offrira aux dirigeants une modélisation basée sur l’IA, leur permettant de réagir rapidement et en toute confiance.

– La planification de scénarios couvrant l’approvisionnement, les finances et les ressources humaines offrira aux dirigeants une modélisation basée sur l’IA, leur permettant de réagir rapidement et en toute confiance. Atteindre des objectifs financiers plus solides – Des engagements fondés sur la réalité opérationnelle et celle de la main-d’œuvre.

– Des engagements fondés sur la réalité opérationnelle et celle de la main-d’œuvre. Bénéficier d’une main-d’œuvre agile – Les besoins en main-d’œuvre temporaire, en heures supplémentaires et en recrutement sont directement pris en compte dans la planification.

– Les besoins en main-d’œuvre temporaire, en heures supplémentaires et en recrutement sont directement pris en compte dans la planification. Obtenir une valeur spécifique à leur secteur – Offres conjointes pour les biens de consommation, les sciences de la vie, la haute technologie, l’automobile et la santé.

Pour plus d’informations sur Kinaxis, rendez-vous sur kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un chef de file mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement Maestro™, optimisée par l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Suivez toute notre actualité sur kinaxis.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.