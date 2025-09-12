英国Medicines Discovery Catapult与冠科生物缔结全球战略联盟，共推放射性药物创新发展

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Medicines Discovery Catapult与冠科生物已缔结全球战略联盟，为从事放射性药物研发的创新主体，量身打造一体化转化生物学平台。

放射性药物是一类快速发展的药物，其核心成分包含化学元素的放射性形态（即放射性同位素），可有效实现癌症的诊断与治疗。作为医学研究与治疗领域的前沿技术方向，这类药物有望催生突破性成果，为改善患者预后带来变革性价值。

在肿瘤治疗领域，放射性药物能够将治疗性辐射精准递送至病灶，兼具靶向精准度高、治疗效果显著、副作用小的优势。此外，其作为医学影像中的放射性示踪剂，不仅能提升诊断准确性，更能提供病灶的详尽信息，为优化诊断方案提供关键支撑。

Medicines Discovery Catapult与冠科生物的全球战略合作，为放射性药物全研发周期内的企业提供端到端支持 —— 无论企业处于放射治疗药物推进、新型同位素探索，还是靶向剂优化等任一阶段。

此次合作充分发掘并整合了 MDC 与冠科生物在技术专长及平台资源上的互补优势，通过为全球生命科学企业提供 “一体化、临床相关性强” 的放射性药物疗法评估平台，为行业创造核心价值。其中，MDC 将其在细胞生物学、高分辨率显微技术、放射化学、临床前成像、质谱分析及多组学组织分析领域的专业能力与前沿技术注入合作，这些技术能力可实现对放射性药物候选物的全面表征分析。

通过此次合作，双方可对放射性药物的作用机制、机体应答反应及治疗效能开展快速且可靠的评估 —— 这些均是早期筛选出可行候选药物、降低临床开发风险的核心要素。

依托双方整合后的专业能力， Medicines Discovery Catapult与冠科生物将以已获批标准治疗方案为对照，开展临床前对比研究。此举不仅能提升监管机构对药物的认可程度，更可协助药物研发方完成高质量的研究性新药（IND）申报材料准备，助力申报成功。

MDC 与冠科生物将携手为放射治疗药物研发企业提供 “全流程一体化” 的临床前研究方案。通过优化研究设计以提升效率、生成高质量转化医学数据、助力精准医疗策略落地，此次合作将加速放射性药物的研发进程，最终为改善患者预后带来实际价值。

针对此次合作公告，英国Medicines Discovery Catapult首席商务官 Francesca Sadler 博士表示：

“Medicines Discovery Catapult运营着一座顶尖的临床前药物研发设施，核心配备包括世界级放射化学技术能力与一整套转化型成像技术组合。这一基础设施的搭建，旨在精准满足行业对新型放射性药物日益增长的研发需求。”

“通过与冠科生物的合作，MDC 得以进一步拓展其现有的端到端转化生物学服务体系。整合双方的专业优势后，我们将为放射性药物研发创新主体打造一个全方位平台；借助该平台，有望加速这类新型药物的研发进程，而这类药物或将为改善患者预后带来变革性影响。”

冠科生物首席执行官顾延表示：

“先进放射性药物有望重塑癌症治疗模式，但这类药物的成功研发，关键在于依托‘科学严谨性与临床相关性兼具’的转化平台。通过将MDC的放射化学及成像技术能力，与冠科生物的临床前肿瘤学专业优势深度整合，我们正为该领域的创新主体打造一套真正意义上的一体化解决方案。此次合作彰显了双方的共同使命 —— 加速让全球患者获得下一代靶向治疗方案。”

Medicines Discovery Catapult是英国国家级生命科学服务机构，致力于将药物发现成果转化为兼具行业影响力与商业价值的突破性成果。依托无可比拟的放射化学专业能力，以及涵盖全身正电子发射断层显像（total-body PET）在内的完整成像技术组合，MDC 正引领放射性药物的开发、评估及临床转化进程。

冠科生物是一家全球领先的合同研究组织（CRO），提供药物发现、临床前研究及转化医学相关平台与服务，助力肿瘤学及免疫肿瘤学领域的研究突破。其在转化型临床前模型领域的行业顶尖专业能力，可支持开展严谨的疗效测试，并为抗肿瘤活性提供可靠评估 —— 这也是支撑新型癌症治疗方案研发的关键环节。

编者注

附件为高分辨率图表，图示内容为放射性药物的临床前药物研发流程。该图表改编自《药剂学》（Pharmaceutics）2023 年第 15 卷第 5 期，文章编号 1378。

关于Medicines Discovery Catapult

Medicines Discovery Catapult是一家致力于将药物发现转化为商业突破的国家级生命科学服务机构。

作为药物发现领域的前沿力量，MDC 与具备企业家精神的科学家合作，确保每一步研发都发挥关键价值。它不仅验证科学家的创新想法、降低投资风险，还会将行业洞察反馈至生命科学领域，以此推动行业生产力提升与实际影响力扩大。

MDC 凭借其独特融合的 “发现专业知识、技术、行业洞察与领先合作资源”，为药物研发创造持续动力。在患者需求尚未得到满足的医疗领域，MDC 会通过其 “国家计划”（National Programmes）激发创新活力，填补治疗空白。

截至目前，MDC 已与超过 300 家机构建立合作关系，这些合作机构后续累计筹集了超过 13.4 亿英镑的研发投资，为生命科学领域的技术转化与产品落地提供了重要资金支持。

MDC 的药物发现模式，正推动着具有 “颠覆性意义” 的医疗突破，最终助力改善全球患者的生活质量。

更多信息：

关于冠科生物

冠科生物隶属于 JSR 生命科学集团，是一家专注于加速肿瘤学与免疫肿瘤学领域药物发现及研发进程的全球合同研究组织（CRO）。冠科生物与生物技术及制药企业深度合作，提供兼具创新性与定制化的解决方案，服务覆盖临床前研究、转化医学平台搭建及临床试验支持等全环节。冠科生物拥有全球规模最大的商业化患者来源异种移植模型（PDX）库，同时具备约 1000 个由Hubrecht Organoid Technology赋能的肿瘤类器官模型，可针对 35 种癌症适应症提供行业领先的研究洞见。冠科生物的专业范畴涵盖体内、体外、离体及计算机模拟四大研究方法，并辅以覆盖药物研发全流程的先进实验室服务，为药物研发各阶段提供技术支撑。此外，我们还建立了规模庞大的生物样本库，收录了包含完整临床病史的液体样本及人体生物标本，进一步强化了肿瘤学研究的数据完整性与临床关联性。目前，冠科生物已在美国、欧洲及亚太地区布局 11 座顶尖级研究中心，所有实验室均符合全球最高行业标准，且已通过美国病理学家学会（CAP）及国际标准化组织（ISO）的权威认证，确保研究数据的合规性与可靠性。更多详情可访问官网：www.crownbio.com