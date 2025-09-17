ThinkPalm en RAD slaan de handen in elkaar om een Smart Business IoT-oplossing aan te bieden waarmee CSP's over een concurrentiële edge beschikken

KOCHI, India--(BUSINESS WIRE)--ThinkPalm en RAD sloten een partnerschap voor de integratie van NetvirE, ThinkPalm’s geavanceerde IIoT-platform, en RAD’s Smart Business IoT-oplossing om intelligentere industriële activiteiten mogelijk te maken. Deze samenwerking verschaft CSP's (Communication Service Providers) een concurrentiële edge in digitale transformatie, beheer van toegang op afstand en IoT-services.

360°, end-to-end IoT-aanbod

De Smart Business IoT-oplossing combineert geavanceerde IoT-gateways, intelligente sensoren en intelligente dashboards in één geïntegreerd systeem. Het levert historische inzichten in realtime, aangestuurd door AI, voor bewaking op afstand, predictief onderhoud en activiteitendetectie, zodat CSP's op SIM gebaseerde plannen voortaan kunnen overstijgen en geïntegreerde oplossingen van grote waarde kunnen aanbieden voor intelligentere activabeslissingen zonder dat hiervoor IT-expertise is vereist.

