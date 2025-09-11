HTEC se asocia con el Foro Económico Mundial

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--HTEC, una empresa internacional dedicada a la ingeniería digital y el desarrollo de productos, ha anunciado hoy su incorporación al Centro para la excelencia en IA del Foro Económico Mundial (FEM). HTEC contribuirá a la comunidad con su experiencia y capacidad de liderazgo intelectual para ayudar a promover la adopción y la innovación en materia de IA en sus sectores principales.

El Centro para la excelencia en IA del FEM reúne a organizaciones y expertos líderes del sector para trabajar juntos con el fin de acelerar el ritmo y el impacto positivo que la IA puede tener en las economías y las sociedades. Su objetivo es liberar el potencial transformador de una manera equitativa y centrada en las personas, lo que está en consonancia con los principios y valores de HTEC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.