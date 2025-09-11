Xylem en Amazon werken samen aan slimme waterupgrades om jaarlijks meer dan 1,3 miljard liter water te besparen in Mexico

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Inwoners van Mexico-Stad en Monterrey krijgen binnenkort een betrouwbaardere watervoorziening, nu beide steden baanbrekende infrastructuurverbeteringen doorvoeren om jaarlijks meer dan 1,3 miljard liter water te besparen. Dit verlicht de druk van de snelle verstedelijking en aanhoudende droogte, die de lokale watersystemen onder druk hebben gezet.

De twee steden werken samen met het wereldwijde watertechnologiebedrijf Xylem (NYSE: XYL) en Amazon (NASDAQ: AMZN) om Xylem Vue te implementeren, een geavanceerd softwareplatform dat met behulp van data en analyses lekken opspoort, waterverlies tegengaat en de watervoorziening voor inwoners verbetert.

