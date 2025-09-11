RTL Luxembourg amplia la diffusione di Verimatrix Technologies per proteggere dalla pirateria le competizioni di sport motoristici di prestigio

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nella fornitura di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato che RTL Luxembourg, l'azienda leader nel settore mediatico del Paese, ha ampliato ulteriormente il suo utilizzo di strumenti anti-pirateria di Verimatrix, che attualmente comprendono l'intera gamma di soluzioni Streamkeeper. Dopo l'iniziale impiego di Streamkeeper Multi-DRM, RTL Luxembourg ha inoltre implementato le soluzioni Counterspy, Deepscan e Watermarking, l'ultima serie di potenti strumenti nel settore che aiutano a rafforzare ulteriormente le protezioni proattive per i ricavi da contenuti di sport motoristici di RTL.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.