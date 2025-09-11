G Squared et ROYC annoncent un partenariat technologique stratégique

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, le premier fournisseur mondial de plateformes en tant que service pour les investissements alternatifs, et G Squared, une société de capital-risque basée aux États-Unis qui investit dans des entreprises technologiques de premier plan, sont heureux d’annoncer un partenariat stratégique dans le cadre duquel ROYC agira en tant que partenaire technologique et infrastructurel de G Squared en Europe.

Ce partenariat souligne l’engagement des deux sociétés à utiliser les meilleures technologies pour améliorer l’expérience des investisseurs. La plateforme de ROYC fournira à G Squared une solution entièrement numérique et modulaire pour l’intégration, l’exécution et la gestion de portefeuille, adaptée au contexte réglementaire et opérationnel en Europe.

« Nous sommes ravis de nous associer à G Squared, une société qui partage notre conviction que la technologie est la base d’une excellente expérience pour les investisseurs, tandis que l’ADN innovant et la vision à long terme de G Squared en font un partenaire idéal, et nous sommes fiers de fournir l’infrastructure qui soutiendra leur croissance continue en Europe », déclare Octavian Popescu, directeur général de ROYC.

Richard Harris, associé chez G Squared, ajoute : « Nous avons été impressionnés par la technologie de ROYC et sa profonde compréhension des marchés européens. Ce partenariat est une étape clé pour diffuser nos stratégies d’investissement auprès d’un public plus large grâce à une plateforme qui répond à nos normes en matière d’évolutivité, d’efficacité et d’expérience des investisseurs. »

À propos de ROYC

ROYC est la première société européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux bureaux de gestion du patrimoine multifamiliaux d’accéder, de distribuer et de gérer de manière transparente des investissements privés à grande échelle. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations de gestion et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe pour les marchés privés avec des solutions de structuration et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, transformant ainsi la manière dont les investissements sur les marchés privés sont gérés tout au long du cycle de vie des fonds.

À propos de G Squared

G Squared est une société mondiale de capital-risque qui s’associe à des entreprises dynamiques tout au long de leur cycle de vie en tant que fournisseur de solutions de capital complètes, s’efforçant de créer de la valeur pour les entreprises, les investisseurs, les employés et les autres parties prenantes. La société se concentre sur les investissements dans des entreprises technologiques en phase de croissance et a investi dans plus de 150 sociétés depuis sa création en 2011. Pour plus d’informations sur G Squared et son portefeuille, rendez-vous sur : www.gsquared.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.